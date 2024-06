Gasperini: «Come si colma il gap con l'Inter? Non facendo un miliardo di debiti e contratti incredibili»

«Inutile aggiungere altro: è stata una stagione straordinaria e ripartire il 14 agosto dal Real Madrid è l’occasione per chiuderla nel migliore dei modi e pensare alla prossima che sarà ancora più importante di questa. Giocare contro Carlo Ancelotti è un grande onore e uno stiamolo a fare sempre meglio contro quello che probabilmente è l’allenatore migliore d’Europa». Gian Piero Gasperini arriva in sala stampa al Gewiss Stadium ancora raggiante, anche commosso, per la stagione, per i festeggiamenti, per aver portato l’Atalanta al centro dell’attenzione del tifo e dell’opinione pubblica.

E, di fatto, con queste parole confermandosi per la prossima stagione alla guida dell’Atalanta. Antonio Percassi aveva detto prima di lui: «Con il Gasp ci conosciamo da anni, sono convinto che abbiamo ancora tanto da dare e fare insieme. Sono certo che il giorno della separazione sarà ancora lontano».

Certo, la sconfitta di questa sera lascia un piccolo amaro per non aver raggiunto il terzo posto, ma poco importa. «Semmai sono dispiaciuto per Scalvini e per il suo infortunio - aggiunge l’allenatore -.

Mancavano 20 minuti alla fine della partita e l’infortunio ci rattrista. Spettiamo il responso degli esami, se dovesse essere il crociato sarà costretto a saltare l’Europeo ma lo ricostruiremo più forte di prima e il ragazzo sa che avrà in noi tutto il sostegno per farlo».

Gli chiediamo quanto è ancora importante il gap con l’Inter e cosa dovrebbe fare l’Atalanta per colmarlo. «Intanto è un divario di punti, 25 sono ancora tanti per competere allo scudetto, anche non è un caso che nel girone di ritorno abbiamo fatto quasi gli stessi punti dei campioni d'Italia - spiega il tecnico di Gruigliasco -. Poi ci sono tanti modi per vincere lo scudetto: uno è fare un miliardo di debiti, magari con contratti incredibili. Un’altra strada è mantenere i pezzi pregiati e aggiungerne ogni volta di altri più forti. Oppure restare sempre se stessi e sapere che si gioca con la voglia di crescere e far maturare i giovani e vincere quello che è possibile vincere. Questo è quello che abbiamo fatto noi quest’anno e in tutte queste stagioni. Per competere verso l’alto più importante serve ancora tempo e non è detto che avverrà».

"NECESSARIA UNA CULTURA SPORTIVA DIVERSA IN ITALIA"

Sente che oltre al tifo della gente, non soltanto bergamasca, ha avuto un’attenzione mediatica davvero elevatissima in queste ultime settimane? Il presidente Petrucci di Federbasket ad esempio ha detto che vorrebbe fare come l’Atalanta al pre olimpico, ovvero vincere da non favoriti. «E’ molto bello e ci fa grande piacere e al tempo stesso onore per aver portato in alto il nome dell’Atalanta e di Bergamo in giro per l’Europa - conclude Gasperini -. Sarebbe bello che anche in Italia ci fosse una cultura diversa. A Liverpool siamo usciti tra gli applausi dei tifosi di casa, a Dublino i nostri tifosi e quelli del Leverkusen bevevano le birre insieme in città. Stasera invece è stato penoso con i tifosdi della Fiorentina (che hanno a lungo insultato lui e hanno usato frasi spiacevoli all'uscita di Scalvini in lacrime, ndr) . Non ci può essere sempre la cultura dell'insulto. E’ un atteggiamento sbagliato, vanno dette queste cose e bisognerebbe prendere maggiore esempio dall’estero».

Vincenzo Italiano saluta la Fiorentina

Raccoglie l’assist Vincenzo Italiano che ringrazia per prima cosa Gasperini per le belle parole poi conferma quello che ha detto poco prima alla squadra e ai dirigenti: quella di questa sera è stata l’ultima partita come allenatore della Fiorentina. «Penso di andarmene diverso da come sono arrivato, con un bagaglio enorme per quello che ho ricevuto e penso di aver dato tanto a questa società e a questo club - dice in conferenza stampa -. Vado via perché non ho raggiunto l'asticella prefissata e quindi credo sia giusto cosi. Non abbiamo aggiunto un trofeo ma il percorso è stato grandioso e questa gente, questi tifosi meritano il massimo. Chiedo scusa a loro se abbiamo mancato l'obiettivo della Conference League.

La tragedia della perdita di Joe Barone non avrei mai voluto viverla, soprattutto a livello umano e questo è stato un pò lo spartiacque della stagione. Siamo dispiaciuti. Con i ragazzi della curva Fiesole (che a fine partita hanno contestato duramente squadra e tecnico viola, ndr) è tutto a posto. E’ stato un ottimo rapporto anche con loro in questi tre anni. Ringrazio anche loro per essere stati sempre vicini alla squadra».