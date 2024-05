Juventus, arriva Di Gregorio dal Monza: le cifre dell'affare

La Juventus si sta muovendo per rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. Per farlo, i ianconeri hanno messo gli occhi su Michele Di Gregorio, portiere classe 1997 del Monza che in questa stagione ha attirato su di sé grande attenzione. Senso di posizione, spinta sulle gambe e buoni riflessi, l'ex Inter approdato in Brianza per circa 4 milioni ha dimostrato di essere un estremo difensore afffidabile. Per questo moivo, come riporta Tuttosport, il club piemontese è vicino a prelevarlo per prendere il posto di uno tra Szczesny e Perin.

Le cifre dell'affare

La Juventus è a un passo dall'acquisto di Di Gregorio, il cui cartellino costerà circa 20 milioni. Una plusvalenza importante per il Monza che ne guadagna così 16. L'accordo che le parti hanno trovato per il contratto è di una certa caratura: un quadriennale a 2 milioni di euro netti a stagione più bonus. Un totale minimo di 8 milioni entrerà nelle tasche dell'estremo difensore che nei prossimi giorni potrebbe legarsi al club fino al 2029.

Il futuro di Perin e Szczesny

Con l'arrivo del ventisettenne, inevitabilmente uno tra Perin e Szczesny dovrà andare via. L'ex capitano del Genoa è nel mirino della Fiorentina, con Christensen che ha deluso le aspettative. In passato però il portiere di Latina ha già rifiutato delle avanches provenienti dalla Viola anche se le cose potrebbero cambiare vista la sua voglia di tornare a giocare con continuità. Discorso diverso, invece, per Wojciech. L'ex Roma guadagna tanto (6,5 milioni) e la Juve preferirebbe cederlo sia per tagliare il monte ingaggi, sia per guadagnare qualcosa dal suo addio. Sulle sue tracce ci sono i club arabi (già rifiutati in passato), ma occhio alla Premier League con alcuni big club che potrebbero cambiare i propri portieri. Tek potrebbe anche tornare a giocare in Inghilterra, ma lui a Torino sta bene e vorrebbe restarci con la compagna che è in dolce attesa.