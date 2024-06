Roma, appuntamento da non perdere per chi cerca una casa davvero unica

Comprare una casa è sempre un sogno e un traguardo importante, ma al contempo rappresenta una scelta tanto fondamentale quanto complessa. Questo è ancora più vero se si sta cercando un’abitazione a Roma, città dal fascino unico e dalla storia millenaria, ma che sa sorprendere anche nel mercato immobiliare con proposte di grande livello e soluzioni abitative capaci di unire comfort, innovazione e sostenibilità.



Open Day Aurelia New Living

Tra i progetti più interessanti rientra certamente Aurelia New Living, vera e propria oasi abitativa immersa nel verde a un passo dal centro. Dopo il grande successo riscosso con il primo Open Day andato in scena gli scorsi sabato 18 e domenica 19 maggio, Aurelia New Living si prepara a offrire una nuova imperdibile possibilità per toccare con mano un modo tutto nuovo di vivere nella Capitale. L’appuntamento con il secondo Open Day è per sabato 8 e domenica 9 giugno, con apertura dalle 10 alle 19.



Nel corso del primo incontro, i numerosi partecipanti hanno avuto la possibilità di vivere un’esperienza unica e coinvolgente, che li ha portati – caschetto protettivo in testa – all’interno del cantiere, per poi emozionarsi grazie alla realtà virtuale immersiva, alle immagini, ai materiali e alle finiture che hanno permesso a ognuno di godere in anteprima dell’esperienza abitativa offerta dal progetto.



Il grande successo e l’inaugurazione dell’appartamento campione hanno spinto Aurelia New Living a concedere una seconda possibilità, volendo ancora più immersiva ed esaltante, visto che nel prossimo Open Day si potrà entrare fisicamente all’interno di una soluzione abitativa totalmente arredata e personalizzata, capace di mettere ulteriormente in risalto i punti di forza, il comfort, l’innovazione e l’eleganza dell’abitare questo esclusivo progetto residenziale a Roma.



Appartamenti unici per ogni esigenza

Gli appartamenti proposti con differenti soluzioni abitative completamente personalizzabili (Monolocali smart e comfort, Bilocali smart e comfort, Trilocali smart, comfort, space, Quadrilocali comfort e space, Attici) sono progettati con la massima cura per offrire spazi accoglienti e moderni, garantendo una qualità costruttiva senza pari e che assicura comfort e durata nel tempo.



Il tutto senza dimenticare la posizione privilegiata e strategica, che vede il complesso godere della vicinanza alle stazioni della metropolitana Baldo degli Ubaldi e Cornelia, nonché alla stazione ferroviaria Aurelia, per un accesso pressoché immediato al centro della città, ma dimenticandosi dei suoi frenetici ritmi. Le otto residenze di nuova costruzione, infatti, sorgono a Roma Aurelia e rappresentano un modo tutto nuovo per vivere la Capitale.

Verde e servizi nel segno della sostenibilità

Il progetto rivela la propria massima espressione nel connubio prezioso e indissolubile con l’oasi di verde che lo accoglie e con il gran numero di servizi messi a disposizione di ogni inquilino. Il meraviglioso parco posto al centro del complesso permette, infatti, di trovare rifugio dalla quotidiana frenesia, godendo di momenti unici di relax. Svago e possibilità di ricaricare le batterie anche nelle ampie logge, naturale estensione degli spazi interni capaci di plasmare un ambiente perfetto per socializzare e rallentare.



In tema di servizi e strutture Aurelia New Living si rivela un progetto secondo davvero a nessuno. A cominciare dalla straordinaria piscina posta all’interno del wellness park condominiale, la proposta si arricchisce anche di una sala polifunzionale ideale per organizzare eventi e incontri, di percorsi fitness, di un’area pensata per i più piccoli, di un servizio concierge e videosorveglianza.



A rendere ancora più importante il progetto concorre la fondamentale certificazione LEED©, che attesta l’impegno di Aurelia New Living in tema di sostenibilità ambientale e permette agli inquilini di godere di significativi vantaggi in tema di impatto ambientale e risparmio energetico.



Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito internet www.aurelianewliving.com. Compilando il form sul sito o contattando via mail info@aurelianewliving.com o telefonicamente lo 06 86.35.65.24 è possibile prenotare la propria esperienza unica per l’Open Day dell’8 e 9 giugno presso Via della Vignaccia 45, Roma. Aurelia New Living è un'iniziativa di Techbau Engineering and Construction, in collaborazione con AbitareIn e promossa da Compagnia Immobiliare Italiana.