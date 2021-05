Roma, Xhaka strizza l’occhio a Mourinho: «Orgoglioso del suo interesse. Pronto a parlare del trasferimento»

Granit Xhaka potrebbe essere il primo acquisto della Roma targata Josè Mourinho. Lo Special One avrebbe richiesto espressamente il centrocampista svizzero di proprietà dell’Arsenal, i due club sono in trattativa: l’offerta di Pinto è di 15 milioni, i Gunners ne chiedono 25. Una distanza facilmente aggirabile se da entrambe le parti c’è la volontà di trovare la quadra.

APPROFONDIMENTI CALCIO Pinto sfida il Monaco: la Roma stringe per Boateng CALCIO Roma, Pizarro: «Mourinho un gran colpo. E io con... LA STRATEGIA Roma, le linee guida (per il mercato) di Mourinho: da Xhaka a... CALCIO Roma, Fonseca: «Dopo che è andato via Petrachi, sono... MERCATO Roma, la formazione degli esuberi: Pinto insegue Xhaka

A rendere ancora più semplice l’affare potrebbe essere lo stesso calciatore che dal ritiro in nazionale ha confessato: «Tutti conoscono Mourinho e sanno cosa è riuscito a fare nella sua carriera. Lui è uno che sa come vincere i titoli: basta vedere il lavoro che ha fatto negli ultimi anni. Il suo interesse mi rende orgoglioso». Parole che vanno in una direzione ben precisa: «Per ora sono concentrato sulla nazionale. Questa è la cosa più importante, più dell'Arsenal o delle voci di mercato. Ho ancora due anni di contratto a Londra e all'Arsenal sanno cosa posso dare. Ma quando sarà il momento giusto e dovremo parlare di un trasferimento, io ci sarò».

Roma, le linee guida (per il mercato) di Mourinho: da Xhaka a Belotti, ecco i suoi ritratti per il successo

Roma, la formazione degli esuberi: Pinto insegue Xhaka

© RIPRODUZIONE RISERVATA