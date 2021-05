30 Maggio 2021

di Stefano Carina

(Lettura 2 minuti)







Tra i due sondati (Rudiger e Aké) alla fine potrebbe avere la meglio lo svincolato. Si tratta di Jerome Boateng, ex perno difensivo del Bayern Monaco, liberatosi di recente dal club tedesco. Già nei giorni scorsi il suo nome era stato avvicinato alla Roma ma da Trigoria era stata smentita la trattativa. In realtà il nazionale tedesco ha da qualche tempo due offerte sul piatto: la prima è del Monaco, la seconda è proprio quella giallorossa. Mourinho si è speso in prima persona per il centrale difensivo che si è preso qualche giorno per riflettere: Sono emozionato per la prossima avventura, non vedo l’ora di iniziare, ha scritto salutando in una lettera pubblicata sui social. Boateng corrisponde perfettamente all’identikit - personalità, fisicità, centrale che sappia sdoppiarsi e giocare all’occorrenza laterale - che lo Special One ha fatto a Pinto per il difensore. A proporlo, in tempi non sospetti, è stato il manager Ramadani nei colloqui intercorsi ad aprile per Sarri, prima che i Friedkin optassero per il tecnico portoghese. Ieri l’agente, parlando dell’allenatore toscano con la Lazio, ha accennato all’ex Bayern anche a Lotito. Al momento, però, Boateng ha due proposte e una è della Roma che offre un biennale.

ATTESA PER MKHITARYAN

Quasi la stessa offerta (in questo caso si tratta di 1+1 a condizioni facilmente accessibili) recapitata a Mkhitaryan lunedì. Se l’armeno entro domani non comunicherà al club di volersi svincolare, il rinnovo sarà automatico. Non varrà però la nuova proposta bensì quella prevista dal primo accordo che prevede, in caso di mancata comunicazione entro il 31 maggio, l’allungamento di un anno alle stesse condizioni pattuite la scorsa stagione (3 milioni più 2 alla firma). Proprio per questo motivo, la Roma si attende nelle prossime ore un segnale ufficiale da parte del calciatore o del suo entourage.