Domenica 21 Gennaio 2024, 07:37 - Ultimo aggiornamento: 07:39

Roma-Verona finisce 2-1. Vittoria sofferta, ma buona la prima di Daniele De Rossi. Ecco le pagelle.

RUI PATRICIO 4

KARSDORP 6,5

HUIJSEN 6

LLORENTE 5,5

SPINAZZOLA 6

Attento su Suslov, fortunato sul rigore calciato da Djuric. Spiazzato, vede il pallone finire in Curva Nord. Brutto invece l'errore che riapre i giochi: è vero che il pallone calciato da Folorunsho ha una traiettoria strana ma il portoghese praticamente se la butta in porta.È una delle novità tattiche apportate da De Rossi. Rispetto al solito gioca molto più in mezzo al campo, nei primi 10 minuti addirittura in linea con Dybala. Libera di tacco Lukaku che poi viene rimpallato. Nella ripresa per poco non arriva su un cross di Pellegrini con la porta vuota davanti a sé.Qualche sbavatura in avvio, lo agevola il fatto che la gara si mette subito in discesa. Sul 2-0 ha anche la palla per il primo gol in serie A ma la spreca.Il Verona per un'ora non si vede mai là davanti, eppure ci mette ancora una volta del suo provocando il rigore del possibile 2-1 che Djuric spedisce invece alle stelle.

Non è annata per Leo. Parte bene, un paio di cross finalmente ben calibrati. Al 26' si deve però fermare per un fastidio alla coscia sinistra.

BOVE 6,5

PAREDES 6

PELLEGRINI 7

Un paio di recuperi con annesse discese palla al piede riscaldano l'Olimpico. Vede bene l'inserimento di Karsdorp. Cala però alla distanza.Pronto a sganciarsi a protezione della difesa quando la Roma si difende con il 4-1-4-1. Sbaglia meno rispetto alle ultime uscite, rimedia un giallo che gli farà saltare la trasferta di Salerno.

Dà il via all'azione del vantaggio. Più nel gioco, tocca tanti palloni. E quando gli capita l'occasione chiude la partita. Come Bove cala un po' nel finale anche se regala un pallone bellissimo a Lukaku, poi contrastato.

DYBALA 6

EL SHAARAWY 7

LUKAKU 6,5

KRISTENSEN 6

ZALEWSKI 6

BELOTTI 5,5

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se c'è qualcosa da rivedere in questa prima uscita di De Rossi è la posizione di Paulo. Che sembra, soprattutto nel primo tempo, un po' fuori dalla manovra. Anche perché dopo due rincorse per piazzarsi nel 4-1-4-1 difensivo voluto dal tecnico, l'argentino va subito in apnea. Sembra andare un po' meglio nei 12 minuti della ripresa prima della sostituzione con l'argentino che gioca più centrale e di conseguenza tocca più palloni. Esce per un indolenzimento già avvertito nel pre-gara.Entra in entrambi i gol. Bella l'azione personale sul primo, intelligente il tocco smarcante per Pellegrini sul secondo. De Rossi gli chiede anche un lavoro in copertura che il Faraone svolge senza problemi. Esce stremato.Per il belga poco cambia. Che ci sia Mourinho o De Rossi, dategli un pallone giocabile e Romelu lo tramuterà in gol. Ecco, a voler esser pignoli, magari anche più di uno sarebbe meglio.Si fa male Spinazzola e De Rossi lo preferisce a Zalewski che con Daniele vedremo più alto. A sinistra si limita al compitino.Ecco una delle novità, Nicola alto nel tridente. Entra al posto di Dybala nella ripresa. Corsa, qualche recupero. Ora gli serve riacquisire confidenza con la porta avversaria.Entra per far salire la squadra, arretrata in modo preoccupante dopo il 2-1. L'insufficienza è per il pallone perso nel finale.