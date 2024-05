Diretta GP di Miami: Verstappen taglia la variante e centra un cono. Danni all'ala anteriore?

Errore di Verstappen alla variante, la taglia e centra un cono. Potrebbe avere danneggiato l'ala anteriore

21° giro - Leclerc raggiunge e supera facile Hamilton

Verstappen +3"5 Piastri +6" Sainz +10"5 Norris +22" Hamilton +23"2 Leclerc +25"5 Russell + 27"6 Tsunoda +30" Perez +32"3 Ocon poi Alonso Zhou Magnussen Ricciardo Hulkenberg Gasly Stroll Albon Sargeant Bottas

20° giro - Pit-stop per Leclerc, gomme hard. Charles rientra sesto

18° giro - Piastri tiene sempre a qualche metro Leclerc, che sta mettendo pressione. Sainz si è staccato da loro ed è a 2" dal compagno di squadra

Perez rientra decimo davanti ad Alonso

18° giro - Perez ai box per montare gomme hard

Duello tra Peerz e Norris per il quinto posto

Piastri sembra in difficoltà a tenere il passo dei primi giri e Leclerc gli è praticamente in scia

15° giro - Ai box anche Sargeant e Bottas che montano gomme hard

Perez fatica a tenere il passo delle due Ferrari e le segue a 3" dovendo guardarsi da Norris

13° giro - Hulkenberg e Gasly ai box, gomme hard per entrambi e rientrano davanti a Stroll in lotta con Albon

12° giro - Bella mossa di Russell che supera Hulkenberg per l'ottavo posto

11° giro - Ai box Albon che monta gomme hard

10° giro - Verstappen +2"7 Piastri +3"3 Leclerc +4"4 Sainz +6"2 Perez +7"6 Norris poi Hamilton che ha superato Hulkenberg, Russell Tsunoda Stroll Gasly Alonso Albon Ocon Sargeant Zhou Bottas Magnussen Ricciardo

Fantastica la gara di Hulkenberg che con la Haas tiene testa alle due Mercedes di Hamilton e Russell

Verstappen guida con 2"4 di vantaggio su Piastri, 3"3 Leclerc seguito da Sainz Perez Norris. Rischio contatto tra Hulkenberg e Hamilton col tedesco che stringe verso il muro il pilota Mercedes

7° giro - Sainz fa capire al box Ferrari che ne ha di più di Leclerc

Piastri con la McLaren guadagna subito mezzo secondo su Leclerc che ora viene avvicinato forte da Sainz

Piastri scatenato attacca Leclerc e va secondo

4° giro - Verstappen ha 1"6 su Leclerc, 2"2 su Piastri seguito a ruota da Sainz, più staccato Perez

Il replay evidenzia come Perez alla prima curva dopo il via abbia sfiorato Verstappen

2° giro - Verstappen conduce su Leclerc, un ottimo Piastri che nel caos seminato da Perez si è infilato all'inetrno salendo terzo, poi Sainz Perez Norris Hulkenberg Hamilton Tsunoda Russell Stroll Gasly Alonso Ocon Albon Sargeant Magnussen Zhou Bottas e Ricciardo

Parte bene Verstappen, male Leclerc sopravanzato da Sainz, ma Perez alla prima curva tenta un disperato sorpasso alle due Ferrari, va lungo e Sainz deve allargare lasciando il secondo posto a Leclerc

Nato nel 2022, il GP di Miami ha visto un unico vincitore nelle due edizioni precedenti: Verstappen

Inizia il giro di ricognizione

Al box Mercedes la cantante Camila Cabello

Partono con le hard Hamilton e Magnussen, con le soft il solo Bottas, tutti gli altri con le medie

Marc Anthony, 55enne cantante e attore, si è esibito sulle note dell'inno americano

Sono 29 gradi a Miami, mentre l'asfalto ha una temperatura di 47 gradi.

Nessun timore per quanto riguarda il possibile arrivo della pioggia.

È una bella occasione quella che si presenta alla Ferrari nel Gran Premio di Miami. Certo, davanti a tutti c'è sempre la Red Bull-Honda di Max Verstappen, per la sesta volta consecutiva in pole, ma le due Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz sono subito dietro, in seconda e terza posizione. E tenteranno il colpaccio. Il piano? Una partenza perfetta di Leclerc, prendere a tenaglia Verstappen, con Sainz che proverà a infastidire l'olandese permettendo al compagno di squadra di fuggire. Sarà possibile? La speranza è questa, ma c'è anche un piano B, basato sulla strategia dell'utilizzo gomme. La gara sarà lunga e dunque si proverà a colpire ai fianchi l'avversario. Ma anche la Red Bull ha i suoi piani, che prevede un Verstappen capace subito di allungare e Sergio Perez, quarto in griglia, che avanzerà piano piano superando le due Ferrari per firmare una doppietta. Insomma, è una corsa da gustarsi fin dall'avvio, su un tracciato cittadino non facile, e che può riservare non poche sorprese.