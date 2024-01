Roma-Verona, De Rossi: «Ci divertiremo, ma dobbiamo fare meglio. Dybala solo indolenzito, Pellegrini è maturato»

La Roma oggi ha vinto 2-1 contro il Verona. Bene la prima sulla panchina del club di Daniele De Rossi che riporta il club alla vittoria dopo l'addio di Mourinho. Lukaku e Pellegrini in gol nel primo tempo, poi Folorunsho nel secondo tempo in cui la squadra è calata. Dei 90 minuti ha parlato il tecnico a Dazn nel post partita.

Questa giornata è un po' un secondo esordio?

«È stato piacevole, poi quando lo venivoa vedere le partite c'era grande affetto.

Io lo vivo quotidianamente. Qui però è divetso. Da una parte rgande emozione e dall'altra pressione.Ho un lavoro da fare e ho cercato di conciliare le due cose. Ho sentito che la gente mi ha chiamato durante la partita. Non potevo essere più contnto del risultato».

Cosa è cambiato nel secondo tempo?

«Mi è poiaciuto motlo il primo tempo. Se la stessa cosa di quei minuti laa fai lenta e non capisci perché la fai divnta dura e prevedibile. Poii loro hano gamba e diventa più facile accorciarci».

Dybala si massaggiava il flessore

«Prima della partita Paulo sentiva qualcosa, ma non era niente di grave. Possiamo ripeter equesta diagnosi. Non ha niente, ma si sente indoleznito e non tranquillo per spingere. È stato femro un adecina di giorni, fors eè colpa nostra che abbiamo alzato i carichi. Spinazzola forse qualcosa ha, ma nulla di grave».

La ricerca del gioco palla a terra

«È una delle prime cose su cui abbiamo lavorato. Se facciamo un tocco e velocemente, con l'idea di superare le presisoni della'vversario ha un tempo. Non addornemtniamo la partita, altrimenti, ma ci addormentiamo noi. Se il possesso palla si fa lento ti sovrastano, se lo facciamo veloce ci divertiamo».

Che effetto fa andare sotto la Curva Sud?

«È uno dei momenti che verrà impresso nell'album dei ricordi. Ho fatto una battuta anni fa in cui ho deto che se avessi un'altra vita da dare alla Roma gliela darei. Forse questa ,mi è stata data. Ora me la devo godere al 200% e sulle nostre spalle c'è l'amore della gente che non mi fa dimenticare che siamo stai insieme per 20 anni».

Come si trasformano i fischi?

«Giocando bene il secondo tempo. Dobbiamo festeggiare le vittorie ed essere contenti. La cosa positiva è che la squadra soffrendo negli ultimi minuti ha comunque speso tanto e dal punto di vista dai tifosi, i giocatori hanno dimostrato di voler vincere la partita».

Su Pellegrini

«È un grande giocatore. Ricopre il mio stesso ruolo, è capitano e quando le cose non vanno bene è anche giusto che noi romani non veniamo messi davanti le nostre responsabilità perché abbiamo tanto amore, tanto onore, ma anche oneri. Si fa carico di queste cose, ho visto un ragazzo molto maturo. È calato anche lui nel secondo tempo, ma nel primo mi è piaciuto molto».