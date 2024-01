De Rossi, e la carica del figlio Noah con la maglia della Roma: «Siamo pronti»

Oggi c'è l'esordio sulla panchina della Roma da parte di Daniele De Rossi. Non solo i tifosi e i calciatori sono pronti per questa nuova avventura, ma anche qualcuno di molto vicino al nuovo tecnico giallorosso. A casa, infatti, si respira tanti entusiasmo con il figlio Noah che si è fatto immortalare con la maglia della squadra e il numero 16, indossato da papà Daniele quando era calciatore. A scattare l'immagine è stata la compagna di De Rossi, Sarah Felberbaum, che ha scritto: «Siamo pronti». Tanta carica ed eccitazione per il tecnico, con tutti che non vedono l'ora di scoprire come scenderà in campo la Roma contro il Verona.

De Rossi, ora i tifosi aspettano il ritorno di Totti. L'ex capitano in attesa della chiamata di Friedkin