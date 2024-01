Spinazzola esce per infortunio, al suo posto entra Kristensen: cosa è successo in Roma-Verona

Prima partita con la Roma e prima tegola per Daniele De Rossi che contro il Verona al 28' ha perso Leonardo Spinazzola. L'esterno numero 37 si è seduto a terra dopo la rete di Lukaku che ha sbloccato il risultato. Al termine dell'azione, infatti, il gioco si è fermato per permettere il cambio della Roma che ha fatto entrare Kristensen al posto dell'ex Juventus. Subito tegola per il tecnico giallorosso che perde una pedina importante del suo schieramento.

Spinazzola infortunato, cosa è successo

La sostituzione è stata immediata, con il calciatore che ha dovuto dare forfait. Il motivo del cambio è un problema muscolare per l'esterno che ultimamente non sta avendo molta fortuna con gli infortuni, così come tutta la squadra.

Fastidio fisico per l'esterno, le cui condizioni verranno valutate nei prossimi giorni.