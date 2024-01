Dybala infortunato? Reazione rabbiosa dopo il cambio in Roma-Verona: ecco cosa ha fatto in panchina

Minuto 58, Dybala esce dal campo e Zalewski al suo posto sulla fascia destra. Poi la rabbia in panchina con un nastro per tenere su i parastinchi che viene lanciato violentemente a terra. La sostituzione di Paulo poteva sembrare una scelta tecnica da parte di Daniele De Rossi che nel primo tempo ha avuto a che fare con lo stop di Spinazzola. L'esterno sinistro, infatti, ha accusato un problema fisico ed ha lasciato il campo per Kristensen.

Spinazzola esce per infortunio, al suo posto entra Kristensen: cosa è successo in Roma-Verona

Infortunio Dybala: gli aggiornamenti

Come riporta Dazn, dopo essersi seduto in panchina, il numero 21 della Roma si è massaggiato il flessore della gamba sinistra.

Un gesto che aveva già effettuato a inizio partita, con il muscolo della gamba che ha dato qualche noia al giocatore. Il suo approdo alla manovra, però, non è stato così efficace ed è possibile aspettarci anche una reazione di stizza per la prestazione. Le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni insieme a quelle di Spinazzola.