Siviglia-Roma, Budapest si prepara alla finale: lo stadio, la conferenza stampa di Mourinho (con Pellegrini e Mancini) e la fan zone

Budapest si sta preparando al grande evento nonostante oggi, 29 maggio, sia l’inizio delle vacanze di Pentecoste. Un giorno festivo che non ha fermato i preparativi alla finalissima tra Siviglia e Roma. Alla Puskas Arena per il momento ci sono pochissimi tifosi, alcuni alla ricerca di un biglietto altri che ammirano l’imponenza dello stadio. Tantissimi addetti sono all’interno dell’impianto, il media center è già allestito in attesa della stampa italiana e internazionale che andrà a ritirare l’accredito.

Siviglia-Roma, prove audio allo stadio

All’interno dello stadio si sono svolte le prove audio (la Uefa ha chiesto a ogni club di mandare cinque canzoni) e quelle sui maxi schermi, insomma, ogni dettaglio è curato e nulla verrà lasciato al caso.

La città, intanto, si sta preparando: in ogni angolo è pubblicizzato l’evento con la grafica Uefa, in centro tutti locali sono tirati a lucido, i mezzi di trasporto a partire da domani saranno operativi al 100% per garantire spostamenti in tempi veloci.

La fan zone dei tifosi della Roma

La fan zone dei tifosi della Roma è situata al City Park (Varosliget) e dista circa 2 chilometri dallo stadio, lì sono in corso i preparativi per allestirla, già domani sono previsti degli eventi per intrattenere i tifosi che arriveranno in anticipo. Sono attesi oltre 20 mila romanisti che con ogni mezzo raggiungeranno Budapest in tempo per le 21 del 31 maggio. Una vera e propria invasione che metterà Budapest a dura prova, un evento internazionale che darà un enorme pubblicità alla capitale ungherese.

La conferenza stampa

La Roma, invece, arriverà domani pomeriggio dopo l’allenamento a Trigoria che si svolgerà in tarda mattinata. I giocatori faranno il walk around in campo e poi Mourinho, Mancini e Pellegrini terranno la conferenza stampa pre-partita. L’hotel dove alloggeranno sarà l’Hilton di Budapest.