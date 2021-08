Roma, è scoppiata la Tammy mania, tutti pazzi per Abraham: «È una belva»

Lunedì 23 Agosto 2021, 11:07

È bastata una partita a Tammy Abraham per dimostrare a chi era scettico che ha tutte le carte in regola per diventare un leader della Roma. Un attaccante scelto da Mourinho e acquistato da Friedkin, un’operazione andata in porto in pochi giorni per sostituire un altro campione come Edin Dzeko.

Nuovo corso

Il bosniaco è ormai solo un ricordo, perché Abraham in 68 minuti è stato capace di far espellere il portiere avversario, servire due assist, colpire una traversa e incassare la standing ovation dei 27 mila dell’Olimpico: «È stata una settimana strana per lui, su e giù da Londra, le firme, ma ha fatto un bel precampionato. Non era un problema per lui fare 60-70 minuti», ha spiegato ieri sera Mourinho.

Risultati ottenuti grazie al lavoro quotidiano svolto al Chelsea e negli ultimi quattro giorni a Trigoria assieme ai preparatori del portoghese. Lo Special One sapeva a che tipo di preparazione era stato sottoposto Abraham in Inghilterra (ha giocato le amichevoli contro Arsenal e Tottenham) ed era certo che le qualità sarebbero emerse anche senza aver mai svolto un allenamento con la squadra (non poteva allenarsi in gruppo per via dell’isolamento fiduciario).

Esordio da veterano

Così è stato, il numero 9 è sembrato un veterano della Serie A e ha preso subito confidenza con i nuovi compagni: a fargli da Cicerone è stato Pellegrini che in inglese gli ha spiegato le basi di essere calciatore della Roma e lui non ha perso tempo a seguire i consigli. In molti hanno notato che mentre il var stava verificando la regolarità del gol di Mkhitaryan, Abraham (autore dell’assist) è stato sorpreso dalle telecamere a pronunciare la parola “please” a ripetizione, un modo come un altro per esorcizzare la tensione attraverso la preghiera.

Oppure, a fine partita anziché tornare a casa con la sua compagna presente allo stadio per l’occasione, si è fermato con alcuni piccoli tifosi all’esterno dell’Olimpico per scattare selfie e foto. Un atteggiamento umile che ha subito riscosso un enorme successo sui social network: «Abbiamo comprato una belva, quest’anno ci sarà da divertirsi», «Con lui è Shomurodov abbiamo un attacco degno di questo nome», «Gli scorre il campo sotto i piedi…Grande potenza e facilità di corsa», «Gioca in modo molto intelligente per la squadra». Insomma, una standing ovation virtuale a cui si sono uniti anche alcuni tifosi del Chelesa che avrebbero preferito dare a Tammy le chance che non ha avuto.