Mourinho: «Roma bene, ma non benissimo. Ma era importante partire bene»

Domenica 22 Agosto 2021, 23:12 - Ultimo aggiornamento: 23:16

«Partita bella anche se non abbiamo giocato bene. Vera partita, loro sono stati bravi. 11 contro 11 bene, 10 contro 10 bene, 11 contro 10 non troppo bene. Ho detto ad Italiano che loro sono molto bravi. Anche l’arbitro è stato molto bravo. Mi è piaciuto tanto lo spirito dopo giovedì. Abbiamo avuto problemi che non mi aspettavo. Un po' persi nella pressione e in 10 contro 10 siamo entrati meglio nel gioco e dopo abbiamo fatto il 2° e il 3° gol e abbiamo controllato la partita», sono le parole di Mourinho dopo la partita. Poi, ha aggiunto. «Idea di far giocare Abraham e Shomurodov insieme? Shomurodov può giocare a sinistra e in avanti con Tammy. In questo momento giocare con tutti e 2 è troppo rischioso. Adesso l’unica cosa che posso dire è che la squadra ha spirito, solidarietà. La Fiorentina sa come giocare con palla o senza palla e tanto credito per Italiano. La sua squadra è dinamica e gioca molto bene. Sicuramente farò una stagione brillante».

Alla 997ª in carriera. «Che emozioni ci sono? Le stesse di 20anni fa. Quando sei appassionato di quello che fai non cambia niente. L’ambizione è uguale. Il feeling prima di una partita non cambia mai».