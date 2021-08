Domenica 22 Agosto 2021, 23:01

RUI PATRICIO 7

E all’improvviso, stoppa Bonaventura. Poi, con la Roma un po’ in apnea, salva a terra su Vlahovic. Difetta un po’ nelle uscite, ma l’impressione è che la squadra, ora, abbia un portiere di qualità.

KARSDORP 6

Ben presente e spesso “alto”, butta dentro qualche palla interessante, specie una per Pellegrini. Un terzino volante. Che concede qualcosa in fase difensiva, specie quando il fiato comincia a calare.

MANCINI 6

A volte Maleh va strattonato, così come Gonzalez. Se non bastano le buone, ecco le maniere rudi. E’ la regola del mestiere. Nel pasticciaccio del gol di Milinkovic c’è anche lui, che si scontra con Abraham.

IBANEZ 7

Quando è in difficoltà regala il pallone ai tifosi presenti (finalmente) in tribuna, giusta scelta. Sembra cresciuto mentalmente, più affidabile rispetto alla scorsa stagione. Bravo anche nell’impostazione: suo il lancione che manda Abraham verso la porta. Maturo.

VIÑA 6

Ha il senso della posizione del difensore e il passo (più il piede) dell’ala. Non è appariscente ma molto essenziale, fa tutto con naturalezza. Un buon innesto.

CRISTANTE 6

Passano gli allenatore e lui è sempre lì. Lì nel mezzo. Un errore di posizione nel cuore dell’area porta all’1-1 della Viola.

VERETOUT 8

Tergicristallo di centrocampo. Avanti e dietro, corre e recupera. E si infila in area per la rete del secondo e terzo gol. Cosa si vuole di più?

ZANIOLO 6

Ora non è solo impegno e agonismo, è tornato lo spunto e il gol è solo un appuntamento mancato. Prende due ammonizioni sciocche - per la troppa voglia di correre e di far sentire il fisico - e deve lasciare il campo. Peccato. Il 6 è di fiducia. Sorridi comunque, ragazzo.

PELLEGRINI 7,5

Sfiora l gol in avvio con un destro di prima intenzione a raccogliere un assist di Karsdorp. Fa molto movimento, andandosi a cercare la migliore posizione: agisce per lo più da regista offensivo, concedendo qualche sublime verticalizzazione.

MKHITARYAN 7,5

Prosegue il trend da uomo offensivo a tutto tondo: Micki è stato l’unico centrocampista a essere andato in doppia cifra sia di reti che di assist nello scorso campionato, 13 gol e 10 passaggi vincenti, gli stessi numeri nelle 2 stagioni al Manchester United proprio con Mourinho. Killer.

ABRAHAM 8

Danza, sparisce e riappare, due guizzi servono a mandare sotto la doccia Dragowski (espulso) e a pescare in area Micki per l’uno a zero. Sembra già sul pezzo. Chiacchiera molto, studia pure da leader, pur essendo l’ultimo arrivato. Regala anche qualche gioco di prestigio e la gente impazzisce. L’urlo della sud affoga quando colpisce la traversa. Restano i due assist e una borsa di ghiaccio sul flessore. Non male.

SHOMURODOV 7

Subito un assist. Una garanzia.

PEREZ NG

EL SHHARAWY NG

BOVE NG

MOURINHO 7,5

Con un gioco di prestigio, propone Abraham. La squadra è solida, difende con criterio e attacca con qualità. Manca qualcosa, lo dice spesso lui, lo ripetiamo noi, e poi sarebbe tutto molto più bello. Vittoria in A numero 50.

PAIRETTO 5,5

Il giallo a Pellegrini appare esagerato, così come il rosso a Dragowski. Meno male che c’è il Var.

FIORENTINA

DRAGOWSKI 5

Esce a valanga, fa fallo su Abraham, ma forse il rosso è troppo. Penalizzante.

VENUTI 5

L’asse sinistra della Roma lo turba, non riesce a dare un contributo offensivo che Italiano si aspettava e soprattutto sperava di vedere.

MILENKOVIC 5,5

Quel millimetro che tiene in gioco Mkhitaryan è la sua condanna. Si riscatta con la rete del pari. Ma là al centro si balla.

IGOR 5

Qualche apprensione di troppo, con la squadra in dieci gli arriva addosso qualche nube nera. Abraham lo porta spasso il più delle volte.

BIRAGHI 6

Prova ad attaccare Karsdorp, ma spesso l’olandese gli passa sopra. Serata faticosa, specie in avvio. Nella ripresa, si cambia e riesce ad essere più dominante. Da lì arriva il meglio della Viola.

BONAVENTURA 6

Si vede sia sotto porta sia quando deve mollare qualche calcione in copertura. Sostanza.

PULGAR 6

Prova a mettere ordine, spruzzando qua e là briciole di fantasia. Vive di intenzioni.

MALEH 6

Il ragazzo ha coraggio, si batte. A volte si perde. Con l’uomo in meno, anche lui finisce presto la benzina.

GONZALEZ 5,5

Tecnico e veloce, ma non è la serata giusta per mettersi in mostra. Fa quel che può.

VLAHOVIC 6

E’ un po’ isolato, si perde nella morsa dei due centrali, Ibanez e Mancini. Fa a spallate ma non punge.

CALLEJON NG

Sacrificato, esce a testa bassa.

TERRACIANO 6

Entra a freddo e prende gol. Para bene su Zaniolo, evitando il raddoppio della Roma.

CASTROVILLI 6

La squadra viene ravvivata dalla sua presenza.

BENASSI NG

SOTTIL NG

SAPONARA NG

ITALIANO 6,5

La sua Fiorentina si batte fino alla fine e, nonostante l’inferiorità numerica e lo svantaggio, resta in partita e trova anche il momentaneo pari.