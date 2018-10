Roma, Prandelli: «De Rossi sarà un ottimo allenatore. Ha una capacità analitica fredda e lucida»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Daniele De Rossi sarà un ottimo allenatore in futuro», parola di Cesare. Da 28 anni in panchina, l’ex tecnico della nazionale ha individuato inil profilo caratteriale perfetto per diventare allenatore: «Si capisce che potrà fare questo lavoro da come commenta il match nel post partita, dalle cose che dice, da come parla, dalla capacità analitica molto fredda e lucida. Lui vive le gare con furore, ma quando finiscono i novanta minuti dà grandi dimostrazioni di equilibrio e competenza. Questa è una dote molto importante, non da sottovalutare. È maturo per iniziare un percorso da tecnico», ha detto al Match Program giallorosso., che ha dovuto lasciare la guida della Roma dopo soli tre mesi per via della malattia della moglie, racconta cosa ha significato avere in squadra: «Ho avuto la possibilità di averlo alle mie dipendenze per una settimana sola, prima del mio addio. Persona straordinaria e calciatore impressionante non tanto per la tecnica e la capacità di calcio, ma per il gioco di prima. Vedeva spazi e traiettorie che non erano pensabili, ma lui le semplificava in modo disarmante. Quando lo vedevamo all’opera, io e i miei collaboratori, restavamo colpiti da questa sua immensa dote di giocare il pallone senza nemmeno vedere il posizionamento del compagno. Lui sapeva già dove mettere la palla, con precisione estrema». Nei cinque anni in cui Prandelli ha allenato laa lasciare il segno è stato: «È stato uno degli attaccanti migliori che ho avuto modo di allenare nella mia vita. Faceva discutere sui giornali per alcuni atteggiamenti fuori dal campo, ma in campo non tradiva mai».