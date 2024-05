Bollette, mercato libero flop? «Ecco perché i prezzi non scendono e la concorrenza è un miraggio»

«Un colossale flop»: il mercato libero dell'energia elettrica e del gas si sta rivelando un insuccesso sulla convenienza delle tariffe e le famiglie non stanno registrando risparmi in bolletta. A sostenerlo è Assoutenti, confrontando le attuali offerte degli operatori nelle principali città italiane, attraverso l'apposito portale messo a disposizione da Arera e Acquirente unico. Per il gas, in nessuna città si registrano sul mercato libero opzioni più convenienti rispetto al regime di vulnerabilità regolato dall'Autorità, ed entrato in vigore lo scorso 10 gennaio dopo la fine del mercato tutelato, analizza l'associazione. E pure considerando le migliori offerte presenti, la spesa risulta più salata fino a 300 euro all'anno a famiglia, in particolare a Catanzaro e a Roma, al top.

