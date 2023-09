Roma-Milan, contatto Rui Patricio-Loftus Cheek: ecco perché l'arbitro ha assegnato il rigore ai rossoneri

Bastano meno di dieci minuti per infiammare Roma-Milan. Al sesto minuto Loftus-Cheek parte in percussione dalla propria metà campo e scambia il pallone con Theo Hernandez. Il terzino rossonero imbuca ancora per l'inglese che si presenta davanti a Rui Patricio ma tira troppo debolmente, con il suo tentativo che è murato dall'intervento disperato di Celik. Dopo qualche istante però Rapuano viene richiamato al Var.

Roma-Milan 0-1: vantaggio rossonero, Giroud trasforma il calcio di rigore

Dal monitor si vede un contatto tra Loftus-Cheek e Rui Patricio, che nel tentativo di coprire più porta possibile alza la gamba e sembra colpire lo stinco del centrocampista. Proteste vibranti da parte dei giocatori della Roma, che indicano come l'inglese fosse già in caduta al momento del contatto.