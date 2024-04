Ranking Uefa, Italia con 5 squadre nella prossima Champions se... Le combinazioni per l'ufficialità (già da stasera)

È una questione puramente aritmetica, perché già da tempo qualsiasi super-algoritmo non ha dubbi: l'Italia nella prossima Champions League avrà cinque italiane, rendendo più agevole la corsa di Bologna, Roma, Atalanta in campionato (per Lazio e Napoli sembra troppo tardi). Per la matematica, però, serve un ultimo passo: l'ufficialità può arrivare già stasera. Merito anche di Ancelotti, che ieri ha eliminato il City: l'Inghilterra in questo momento è terza nel particolare ranking Uefa - prime Italia, appunto, e Germania - e ora ha una squadra in meno in corsa e quindi poche possibilità di sorpasso sulle tedesche, figuriamoci sulle italiane.