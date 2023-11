Roma, la media punti in casa è top: fa meglio solo la Juve. Nelle ultime 7 andamento da Champions

La Roma di José Mourinho vince, convince e si avvicina alla vetta. Viaggia a un ritmo da Champions con 16 punti in 7 partite, hanno fatto meglio solo Inter (17) e Juventus (17). E se fosse andata diversamente la partita con i nerazzurri con un pareggio, la squadra di Mourinho sarebbe seconda. Una grande spinta l’hanno data i punti totalizzata in casa. Come ha ricordato il portoghese, la Roma nelle mura amiche riesce a tenere un andamento molto positivo. Si tratta di una media di 2,29 punti per un totale di 16 in 7 match giocati. Stessa media per Inter e Frosinone, prima in questa speciale classifica la Juventus (2,43). Molto peggio per le gare in trasferta in cui i giallorossi hanno una media punti di 0,83 in 6 partite giocate.

Una media al pari del Bologna e peggiore di Empoli (1), Monza (1.14) e Torino (1,17). In questo caso in club migliore è l’Inter con 2,67, a seguire il Napoli (2.43). Non finisce qui, perché a incidere sull’andamento della squadra è la presenza o meno di giocatori di peso. Come è accaduto ieri quando, con una serie di cambi, la Roma è riuscita a ribaltare la partita. Ha inciso moltissimo anche la presenza di Lukaku che ormai gioca regolarmente dal 1° minuto a partire dalla quarta di campionato.

Nelle ultime 8 sfide di Serie A i giallorossi hanno totalizzato 17 punti al pari del Napoli e tre in meno di Juventus e Inter. E anche qui la differenza con i nerazzurri è data dallo scontro diretto perso. Insomma, la Roma sta cambiando pelle rispetto all’inizio disastroso. Sta tenendo un ruolino di marcia da Champions che potrebbe garantirgli il quarto posto a fine stagione.