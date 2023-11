Roma-Udinese, le probabili formazioni e dove vederla. Pellegrini torna dall’inizio

Serve solamente la vittoria alla Roma di Mourinho per rimanere aggrappata al treno Champions League viste le vittorie di ieri di Milan e Napoli. All'Olimpico arriva l'Udinese di Cioffi che ha preso il posto di Sottil e che da quando si è seduto sulla panchina dei friulani ha vinto a San Siro contro i rossoneri ed è stato raggiunto solamente all'ultimo minuto dall'Atalanta prima della sosta. Una sfida complicata, ma non c'è altra via: i giallorossi devono prendersi i tre punti per rimanere in corsa. Si parte alle 18.

Roma-Udinese, le probabili formazioni

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Lukaku. All.: Mourinho.

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Kabasele, Bijol, Perez; Ebosele, Samardzic, Walace, Payero, Zemura; Pereyra; Success. All.: Cioffi.

Dove vedere Roma-Udinese in diretta tv e in streaming

Roma-Udinese è in programma oggi, domenica 26 novembre alle 18 allo stadio Olimpico. La partita si potrà vedere su Dazn, che ha diritti del massimo campionato italiano, in esclusiva, fino al 2029.