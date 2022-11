Ibanez, il derby (per ora) è un incubo: errore sul gol dell'1-0. E anche nel 2021 fu un disastro

Un altro derby da incubo per Roger Ibanez. Nel primo tempo di Roma-Lazio il difensore brasiliano di Mourinho al 29' ha perso un pallone sanguinoso nella propria area di rigore sul pressing di Pedro, spalancando le porte al gol del vantaggio di Felipe Anderson. Un déjà vu per tutti i tifosi romanisti visto che il 15 gennaio 2021 Ibanez era stato protagonista in negativo del derby: due errori, sul primo e sul secondo gol, nati dalle incertezze del brasiliano, che gli erano costate una valanga di critiche. Prima sul gol di Immobile, poi su quello di Luis Alberto: entrambi nati da azioni sulla fascia destra della Lazio, quella di Lazzari e quella di Ibanez. Anche oggi l'errore che rovina i piani di Mourinho.