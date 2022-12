Roma, Ibanez in Brasile tra feste a famiglia. Il derby è alle spalle e Mourinho lo aspetta

Il suo compleanno è stato il 23 novembre, ma Roger Ibanez ha scelto di festeggiare alla grande i suoi 24 anni in Brasile assieme agli amici e alla famiglia. Una festa in grande stile nel locale “Casa de Fazenda", nella zona di Osorio: c’erano la moglie Bruna, tantissimi amici, un buffet ricchissimo, regali per gli ospiti con la scritta "Iba 24" e tanta musica brasiliana. Il giorno dopo si è concesso una partita di footvolley sulla spiaggia. Insomma, Roger le sue vacanze le ha vissute con il massimo della spensieratezza, per svuotare la mente da tutte le pressioni dei primi tre mesi della stagione.

Gli insulti dopo l'errore nel derby e la fiducia di Mou

L’errore al derby gli è costato critiche feroci, Mourinho lo ha difeso, a differenza di quanto fatto con Karsdorp, e Roger è riuscito a respirare nonostante gli insulti sui social rivolti a lui e alla sua famiglia. Per fermarli è dovuto anche intervenire la moglie: «Dovete solo capire che queste cose non danno il diritto a nessuno di insultare e offendere gli atleti e le loro famiglie. Siate rispettosi del prossimo e siate empatici». Si era anche affacciato in nazionale, ma sarebbe stato quasi impossibile rientrare tra i convocati per il Mondiale. Con la seconda parte della stagione che comincerà il 4 gennaio, Mourinho proverà qualcosa di nuovo. Magari la difesa a quattro, oppure darà più spazio a Kumbulla. Ma di certo il reparto difensivo è quello che ha avuto meno problemi da inizio campionato. Merito certamente di Smalling (l’uomo più usato da Mourinho), ma anche di Roger e Mancini. Insieme hanno trovato l’alchimia giusta per rendere la difesa più compatta.