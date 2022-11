Nagoya-Roma 0-0, vince la noia: Abraham ancora a secco, bene Tahirovic

Cambiano latitudini, competizioni, avversari. Resta la noia. Quella che i tifosi della Roma hanno provato nell’assistere alla prima amichevole della tournée giapponese della squadra di Mourinho. È finita 0-0 contro il Nagoya Grampus in un Toyota Stadium più vuoto che pieno in cui è risuonato Roma, Roma, Roma all’ingresso dei giocatori. Il tecnico portoghese ha affiancato il giovane Cherubini ad Abraham e scelto la coppia Matic-Tahirovic a centrocampo con Bove pronto a inserirsi e le fasce presidiate da Missori ed El Shaarawy. Nel primo tempo la Roma è arrivata spesso in area giapponese soprattutto con Abraham senza però rendere la vita dura a Langerak se si esclude un’incursione al 41’ di El Shaarawy arginata dall’uscita del portiere australiano. Proprio come avviene in campionato. Dietro pochi pericoli per Svilar se si esclude una punizione respinta da Smalling. Negli spogliatoi Mou deve aver alzato la voce. La ripresa, infatti, si è aperta con 4 occasioni in dieci minuti per la Roma che è andata vicina al gol ancora col Faraone su calcio di punizione e poi con il neo entrato Shomurodov che ha sparato centrale da buona posizione. Al 55’ gran botta di Tahirovic che ha impegnato Langerak, sul tap-in Ibanez ha preso in pieno la traversa. Positiva la prova dello svedese che Mourinho sta inserendo gradualmente. Il Nagoya non è rimasto a guardare e ci ha provato con Nagai che ha impegnato per la prima volta Svilar. Poi è tornata la noia interrotta solo dagli ingressi di Volpato e Camara e da un tiro senza pretese di Matic. Lunedì (stessa ora) ultimo impegno contro lo Yokohama Marinos prima del ritorno nella capitale.