Roma, secondo pari in Giappone: 3-3 contro lo Yokohama. Abraham ancora a secco, ci pensa Zaniolo

La Roma pareggia 3-3 l’ultima amichevole in Giappone contro lo Yokohama F. Marinos, in gol per i giallorossi Zaniolo, Ibanez e Shomurodov. Una squadra che fa acqua da tutte le parti nella prima frazione e si riprende solo nel secondo tempo con l’ingresso di Zaniolo e Volpato. Malissimo Svilar in evidente giornata no, prima prende un gol sotto le gambe e poi si fa autogol. Ora è chiaro perché Mourinho non lo fa giocare nemmeno nelle partite più semplici di Europa League. Non solo, Abraham continua a offrire prestazioni ben al di sotto della sufficienza: sbaglia controlli, non è mai incisivo sotto porta e non trascina la squadra. El Shaarawy con le sue percussioni prova a dare qualcosa in più, ma nessuno concretizza il lavoro del Faraone. Nella seconda frazione a dare brillantezza all’attacco sono Volpato con i suoi assist e Zaniolo che cerca il gol ininterrottamente fino a quando non lo trova.

Svilar, che combini?

La partita si mette male per la Roma dopo appena 9 minuti: Nagato crossa dalla sinistra, in area c’è Eduardo che da solo svetta di testa e colpisce. La palla si infila sotto le gambe di Svilar ed entra in rete. Doccia gelata per i giallorossi che provano a reagire, prima con Abraham che calcia da solo davanti al portiere ma gli tira addosso (era fuorigioco) e poi Ibanez con una conclusione da distanza ravvicinata che finisce sull’esterno della rete. Al 31’ si fa male Tahirovic dopo uno scatto, il giovane centrocampista esce disperato con la maglia sul volto. Al suo posto entra Bove. Al 46’ lo Yokohama trova il raddoppio grazie a un tiro dalla distanza di Nishimura che colpisce il palo e poi entra in rete dopo aver sbattuto sulla schiena di Svilar.

Volpato e Zaniolo: assist e gol

Nella ripresa, Mourinho sostituisce Abraham, Missori e Matic, con Shomurodov, Volpato e Zaniolo. Ed è proprio Nicolò a dare la scossa dopo un minuto con un tiro dalla sinistra indirizzato sul secondo palo. Cinque minuti dopo è ancora lui che arriva al limite dopo uno strappo da centrocampo, serve Shomurodov ma l'uzbeko tira contro il portiere. Nei minuti successivi si propone sempre con continuità nell’area avversaria senza però trovare il gol. Prima sbaglia un controllo, poi si fa parare un tiro da pochi metri e infine calcia al lato dal limite. Al 69’ finalmente trova il 3-1 grazie a una verticalizzazione di Volpato che lo raggiunge in area, Nicolò si aggiusta la palla e batte Takaoka. La felicità dura il tempo di tre minuti, al 72’ Matsubara calcia da lontano sotto l’incrocio. La Roma non si fa intimidire e reagisce nel giro di dieci minuti: all’83’ Ibanez accorcia le distanze con un tiro all’altezza del dischetto dopo aver rubato palla sulla trequarti. E in pieno recupero Shomurodov trova il pareggio innescato da un tapin in area di Celik e Volpato (secondo assist).