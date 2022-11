Mercoledì 9 Novembre 2022, 21:29 - Ultimo aggiornamento: 22:01

José Mourinho è fuori sé dopo Sassuolo-Roma 1-1. Si presenta davanti alle telecamere e, dopo aver lodato l’atteggiamento della squadra, punta il dito verso un singolo: «La squadra è stata tradita da un atteggiamento di un giocatore... Diciamo non professionale. Ha tradito tutti gli altri. Non ho parlato così di Ibanez contro la Lazio, perché l'atteggiamento era top. L'errore fa parte del gioco, l'atteggiamento non professionale e non corretto con i compagni».

Mourinho al veleno dopo Sassuolo-Roma: «Un giocatore ha tradito la squadra»

Parole durissime del portoghese che sono riferite a Rick Karsdorp, il terzino olandese che al gol di Pinamonti si è perso la marcatura di Laurienté. Mourinho non ha mai fatto il nome, nemmeno nella conferenza stampa con i giornalisti presenti a Reggio Emilia: «Ho detto a questo giocatore di trovarsi una squadra a gennaio». Karsdorp era stato sostituto già durante il derby e al momento dell’uscita dal campo si era diretto verso gli spogliatoi: «È tornato in panchina dopo la sostituzione. Ha preso del ghiaccio perché è un ragazzo che ha diversi problemi muscolari». Il tecnico lo aveva difeso salvo poi escluderlo dai titolari per la gara di questa sera contro il Sassuolo scegliendo Celik. Lo ha fatto subentrare al 22’ del secondo tempo, ma la sua partita è stata gravemente insufficiente. Fatale la svista all’85’ quando non ha seguito Laurienté permettendogli di crossare indisturbato per Pinamonti che ha trovato il pareggio.