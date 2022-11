Roma, massima allerta per il Torino: Mou studia la formazione. Karsdorp in dubbio, sorprese a centrocampo

Kardorp sorride con Abraham, ma pensa al mercato. Dybala torna dall’infortunio, ma pensa al Mondiale. Così come Zalewski, Vina e Rui Patricio. José Mourinho, invece, sta cercando di riportare l’attenzione alla partita di domenica contro il Torino (ore 15), determinante per due motivi: la classifica e la serenità. Andare incontro a una sosta di un mese e mezzo pareggiando o perdendo l’ultima gara, potrebbe genere una marea infinita di polemiche. Il derby perso e il pareggio di Sassuolo hanno minato la serenità dell’ambiente che continua in grande maggioranza ad essere compatto con il tecnico, ma si pone anche domande sul gioco proposto della squadra. È colpa dello scarso livello dei giocatori o di José che non impartisce schemi adeguati? Le risposte stanno creando una spaccatura tra i tifosi.

Per sanarla, almeno provvisoriamente, basteranno tre punti all’Olimpico davanti a 60mila persone. Una partita in cui Mourinho potrebbe fare scelte di formazione inedite. A partire da Karsdorp che ha davanti a sé due possibilità: non essere convocato, oppure andare in panchina. L’ipotesi di partire titolare al momento appare remota. Gli esterni, dunque, dovrebbero essere Celik a destra e Zalewski (o El Shaarawy) a sinistra, mentre sulla linea di centrocampo la scelta più scontata è di schierare Matic-Cristante. Attenzione, però, a Camara e al giovane Tahirovic. Difesa obbligata composta da Mancini, Smalling e Ibanez, sulla trequarti spazio a Volpato, confermato al posto di Pellegrini infortunato, e Zaniolo. In attacco Abraham riabilitato dopo lo splendido gol di testa a Reggio Emilia.