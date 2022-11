Mercoledì 9 Novembre 2022, 20:57 - Ultimo aggiornamento: 22:35

«Lo sforzo della squadra è stata tradito dall'atteggiamento di un giocatore». José Mourinho nel post gara di Sassuolo-Roma 1-1 punta il dito verso un suo calciatore. Preferisce non pronunciare il nome, ma assicura: «Non ha avuto un atteggiamento professionale. Ha tradito tutti gli altri. Non ho parlato così di Ibanez contro la Lazio, perché l'atteggiamento era top. L'errore fa parte del gioco, l'atteggiamento non professionale e non corretto con i compagni mi dispiace.

Sassuolo-Roma 1-1, Abraham non basta e Pinamonti pareggia. Mourinho fuori dalla zona Champions

Chi è il giocatore che per Mourinho ha tradito la Roma

Chi è? L'ho già detto nello spogliatoio e non lo faccio spesso, dopo le partite non parlo spesso con la squadra. Ho avuto sedici giocatori in campo, mi è piaciuto l'atteggiamento di quindici. Uno non mi è piaciuto e l'ho detto. A un altro ho fatto la domanda 'perché questo atteggiamento solo e oggi e non sempre?’». Quest’ultimo è Tammy Abraham, l’autore del gol: «Non voglio valutare gli attaccanti per il gol, anche se quelli ti fanno vincere. Io non posso essere critico con Shomurodov per aver sbagliato quel gol dopo una partita giocata al massimo del suo potenziale. Non posso criticare Belotti perché in questo momento gli manca sicurezza, giocare a questo livello più alto di responsabilità, si deve adattare».

L'attacco a Dybala

Mourinho ne ha per tutti, anche per Paulo Dybala: «Non so il contenuto dei suoi messaggi con la federazione argentina, con il suo allenatore Scaloni, non so se debba giocare domenica per andare al Mondiale, se invece non gioca ed è più sicuro di andare al Mondiale. Però è ovvio che i giocatori che vanno al Mondiale in questa settimana, soprattutto nell'ultima partita, hanno la testa più di là che di qua. Certo che abbiamo bisogno di lui, se potessi scegliere lo vorrei col Torino». Sulla partita, invece, spiega: «Abbiamo fatto una buona gara, con le nostre limitazioni ma una buona partita. Con un atteggiamento positivo, serio, dopo che c'era stata un'atmosfera pesante, due giorni difficili con gente triste. Però una squadra che ha voluto vincere, con le sue limitazioni, ha giocato bene e controllato bene un avversario difficilissimo tra attacco allo spazio e contropiedi».

