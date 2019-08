Roma, per la difesa c'è il turco Cetin in attesa di Lovren

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sarà almeno la terza volta che laprova a prendere. La prima nel 2015, con Sabatini ds; poi ci fu un tentativo con Monchi per sostituire, corteggiato all'epoca proprio dal Chelsea. E adesso, l'ennesimo ritorno di fiamma: i giallorossi pensano all'exper rimpiazzare eventualmente, proposto al Borussia Dortmund. Il calciatore classe '93, rimasto in panchina contro il Liverpool, non rientra nei piani di Lampard. Ma il Chelsea sta facendo delle riflessioni: con il blocco del mercato e dopo le partenze di Higuain e Hazard rimmarrebbero solo Giroud e il giovane Abraham (fischiato ieri per l'errore decisivo dal dischetto) come punte.Capitolo difesa: i giallorossi bloccano il difensore turco(classe '97, pagato circa 3 milioni di euro), in attesa di. Roma e Liverpool lavorano per raggiungere un accordo sui 20 milioni di euro tra prestito e riscatto. Il croato era stato cercato in questa sessione anche dal Milan, ma il suo alto ingaggio aveva spaventato i rossoneri.Dall'Inghilterra alla Spagna: il Valencia ha annunciato che «in seguito al principio di accordo tra club, si sono interrotte le negoziazioni per il trasferimento di Rodrigo all'Atletico Madrid». Lo stop interessa ovviamente anche al Milan, sulle tracce dell'argentino Correa.