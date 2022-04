Roma, Mourinho a Bodo per la vendetta: termometro sotto zero e campo sintetico. Ecco tutte le insidie

Questa sera alle ore 21 quando la Roma scenderà in campo in Norvegia contro il Bodo, il termometro potrebbe andare sotto lo zero. Il clima è rigido, ma l’animo dei giallorossi è alle stelle perché il primo quarto di finale di oggi non rappresenta soltanto un passo iniziale verso il passaggio del turno, ma potrebbe avere anche il sapore della vendetta. Il 6-1 del girone pesa come un macigno nell’animo di Mourinho che ieri in conferenza stampa non ha fatto sconti a un paio di calciatori del Bodo felici per il sorteggio: «Ci sono tanti calciatori buoni e alcuni di loro sono anche bravi a parlare e siamo qui per loro… E la prossima settimana li aspettiamo a Roma».

Un antipasto di quello che succederà questa sera, perché il tecnico ha chiesto alla squadra di essere affamata come non mai davanti ai circa 200 tifosi accorsi in Norvegia con voglia di riscatto. Ecco perché gli uomini scelti saranno gli stessi che hanno vinto il derby contro la Lazio 3-0 e sconfitto domenica scorsa la Sampdoria: difesa a tre composta da Mancini, Smalling e Ibanez, a centrocampo Karsdorp, Oliveira, Cristante e Zalewski; sulla trequarti Mkhitaryan e Pellegrini e in attacco Abraham. Tammy, nonostante il problema alla spalla che ha pregiudicato parte della gara di Genova, sta bene e cercherà di tornare a segnare dopo una partita di pausa. L’insidia maggio, oltre all’avversario, sarà rappresentata dal campo sintetico: «Non è calcio», ha detto Mourinho. Effettivamente la Roma ha scelto di effettuare la rifinitura a Trigoria proprio per non avere a che fare con un manto artificiale in cui il rischio infortuni è dietro l’angolo. Non un alibi, ma una constatazione che ha fatto il tecnico in un momento molto delicato della stagione: oltre alla Conference League, infatti, c’è anche la corsa per il quarto posto e per competere la Roma avrà bisogno di tutto l’organico. Zaniolo compreso, rimasto a casa per un problema muscolare al flessore, ma che dovrebbe rientrare domenica contro la Salernitana.