Sabato 25 Maggio 2024, 07:00

I dubbi sono leciti, siamo a fine stagione e ognuno pensa ai propri interessi e alle proprie necessità: tecniche, di ambizioni ed economiche. Vale per i giocatori e vale - in questo caso - per la Roma. Poi c’è Dybala, che un calciatore normale non è: Paulo è uno che fa la differenza, è uno che tutti gli allenatori amano, ma è anche uno che, come sostiene Francesco Totti, non è detto che sia un bene confermarlo per via di certe sue fragilità fisiche che non gli consentono di essere continuo. Il dibattito è aperto, fuori e dentro (la Roma e De Rossi, più ovviamente lo stesso Paulo).

LA SITUAZIONE

Dybala ha ancora un anno di contratto con la Roma e una società qualsiasi, fino alla fine di luglio, può prelevarlo dalla Roma per soli dodici milioni di euro. Il club è stato in trattativa (ai tempi di Pinto) per il rinnovo, ma non c’è mai stata fretta, né l’opportunità di chiudere il discorso e ad oggi la situazione non s’è mossa; ora tocca a Florent Ghisolfi prendere in mano il problema, se non altro per non portare il calciatore alla scadenza naturale tra dodici mesi, quando avrà appena 31 anni. De Rossi - il cui contratto triennale sta per essere ufficializzato - ha parlato di ristrutturazione, termine caro anche al nuovo ds, che come noto, è abile nell’andare a reperire giovani e a spingere i club a puntare sui i ragazzi del settore giovanile. DDR non vorrebbe privarsi di Paulo perché è - come dice sempre - un calciatore forte, e che sposta gli equilibri. Poi ci sono le questioni economiche e non solo gli eventuali dodici milioni che sposterebbero poco, ma soprattutto i sei che il calciatore guadagna all’anno (e che il prossimo, tra parte fissa e variabile, diventerebbero otto). Tanti? Sì, ma non troppi, anche perché Lukaku, che andrà via, ne guadagna di più. E se è vero che il belga andrebbe acquistato (e i costi sono onerosi), Dybala andrebbe solo ritoccato e in più, se dovesse restare, con il cinquanta per cento delle presenze (nei tre anni ed è già a buon punto) nella prossima stagione, si vedrebbe rinnovato il contratto in automatico di un altro anno). La situazione è ferma, le parti stanno solo riflettendo prima che si apra il mercato e tutti gli scenari annessi. Ad oggi non ci sono certezze che il gioiello argentino resti o che se ne vada. Ma tutto è in ballo e ci sta anche che il calciatore possa aprire le porte della sua carriera ad altri club.

Sarà un’estate calda e le decisioni verranno aiutate pure dalla eventuale qualificazione alla prossima milionaria super Champions (con la Roma che potrebbe ricevere circa 50 milioni). Quindi non ci sono solo questioni tecniche in ballo ma pure economiche. E valgono pure per Dybala, che squadre pronte a prenderlo ce le ha (pur non essendosi ancora materializzate, ma siamo solo all’inizio), dall’Europa all’Arabia. Un anno fa disse che senza Mourinho avrebbe ridiscusso il suo futuro: bisognerà capire quanto le sua ambizioni si avvicinino a quelle della derossiana Roma del prossimo anno. E a Trigoria, a quanto pare, grosse ansie non ne hanno e si racconta di un Dybala molto sereno, concentrato su questo finale di stagione, sperando ancora in una chiamata da parte di Scaloni per la lista definitiva dell’Argentina nella prossima Coppa America. E’ sereno e di sicuro sarà pronto ad ascoltare nuove proposte non necessariamente legati a Roma, specie se non sarà in Champions. Ora c’è Empoli e lui vuole giocare per chiudere al meglio, dopo quei pochi minuti in cui lo abbiamo visto domenica contro il Genoa. Con lui ci sarà l’alter ego, Baldanzi, che sogna di essere Dybala, ma che Dybala ancora non è. Ma Tommaso è quel giovane di prospettiva su cui poter lavorare e magari avvicinarlo il più possibile alle caratteristiche (e qualità) della Joya, che comunque in questi due anni di Roma ha segnato 34 gol (con 18 assist) in 76 partite.