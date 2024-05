Bonucci si ritira a 37 anni: «Ho sempre dato il meglio di me, voglio chiudere con un altro titolo»

Leonardo Bonucci si ritira all'età di 37 anni. Un'ultima battaglia, un'ultima partita prima di appendere gli scarpini al chiodo per l'ultima volta e lasciare il mondo del calcio. A renderlo noto è stato proprio l'ex Juventus che si è fatto conoscere al pubblico italiano proprio con la maglia dei bianconeri, vestita per 12 anni. In mezzo una piccola parentesi al Milan nonostante il suo passato all'Inter. Il centrale viterbese ha annunciato che l'ultima partita con il Fenerbahçe in Superlig, campionato turco in cui è approdato in estate.

Lee parole di Bonucci

«Ho cercato sempre di dare il meglio dentro e fuori dal campo, è stato un onore fare parte di questa splendida famiglia. Ringrazio tutti e voglio chiudere la mia carriera con un altro titolo.

Combatteremo un'ultima battaglia». Con queste parole Bonucci ha annunciato il suo addio, con il club di Istanbul che può ancora laurearsi campione in questa ultima giornata di campionato. L'ultimo appuntamento potrebbe fruttare al trentasettenne l'ennesimo trofeo della carriera, con la bacheca che vede 1 Europeo, 9 Scudetti, 4 Coppa Italia e 5 Supercoppa Italiana.

L'annuncio del Fenerbahçe

Anche il Fenerbahçe ha emanato un comunicato ufficiale sull'annuncio del difensore: «Il difensore italiano Leonardo Bonucci, che si è unito alla nostra squadradurante il periodo di mercato estivo, concluderà la sua carriera calcistica. A Bonucci, che ha incontrato il nostro allenatore Ismail Kartal e gli altri giocatori prima dell'ultimo allenamento presso le nostre strutture del Fenerbahçe Can Bartu per la partita contro l'Istanbulspor, è stata consegnata una maglia autografata da tutta la squadra».