Alla Roma serve un terzino destro (anche più di uno) di qualità, che spinga sulla fascia ma sappia anche difendere. Uno con gamba (per dirla alla De Rossi). Che giochi con continuità, crossi con precisione e abbia un’ottima resistenza fisica. Un giocatore, possibilmente, con esperienza in Serie A, che sia giovane, ma non troppo e che soprattutto dia certezze. Quelle che non ha dato Karsdorp, che a stento ha garantito Celik e che non potrà assicurare Kristensen di ritorno al Leeds. Quello dell’esterno destro è il ruolo nell’intera rosa con più problematiche, che ha bisogno di un’attenzione particolare per non scivolare nuovamente in scelte sbagliate. Per questo Florent Ghisolfi sta valutando una serie di profili in base a quello che gli ha trasferito Daniele De Rossi. Tra questi c’è Giovanni Di Lorenzo che da circa un mese ha palesato malumori chiedendo al Napoli di essere ceduto. In questo caso non si tratta di una strategia per prolungare il contratto, dato che la scorsa estate gli è stato garantito un accordo fino al 2028 con opzione 2029. In pratica fino a fine carriera perché a scadenza avrà 36 anni. Ha trovato la comprensione degli azzurri che non hanno messo ostacoli, né provato a convincerlo a rimanere, ma il costo del cartellino si aggira intorno ai 20 milioni. Inoltre, guadagna circa 3 milioni di stipendio a stagione. Il profilo per la Roma è quello giusto, ma ci sarà da capire se i giallorossi saranno pronti a un investimento ingente sulla fascia destra bruciando parte del budget per l’intero mercato. Sul di lui ci sarebbero anche Inter, Atletico Madrid e Juventus.

LA TELEFONATA

L’interesse di Ghisolfi è reale, anche perché sarebbe un’opportunità assicurarsi un calciatore che andrà all’Europeo con Luciano Spalletti e che piace moltissimo a De Rossi. I due hanno lavorato assieme durante Euro 2021 e Daniele lo ha anche recentemente chiamato per informarsi sulla sua situazione. Sull’aspetto tecnico non ci sono dubbi (quest’anno ha totalizzato 46 presenze giocando 4086 minuti), su quello economico, invece, la Roma dovrà fare attenzione. In cassa c’è il tesoretto delle cessioni dello scorso anno, inoltre, la Uefa ha allentato la morsa del fair play finanziario dando la libertà ai giallorossi di spendere. Prima, però, il nuovo ds dovrà provare a “vendere” subito almeno Karsdorp. Impresa complicata per via del rendimento dell’ultimo mese, ma qualcuno interessato in Serie A c’è.

LE PRESENZE RECORD

Sul taccuino di Ghisolfi c’è anche il nome di Raul Bellanova, esterno destro del Torino classe 2000. Pure lui sarà impegnato con la Nazionale agli Europei e il costo del suo cartellino potrebbe impennarsi (ad oggi è valutato tra 10 e 15 milioni). In entrambi in casi sarà determinante la qualificazione in Champions della Roma che porterebbe nelle casse circa 55 milioni. Passando all’attacco, per supportare El Shaarawy a sinistra ci sarebbe la carta Jeremie Boga, uno degli acquisti firmati da Ghisolfi ai tempi del Nizza quando lo ha prelevato dall’Atalanta per 18 milioni più 4 di bonus. Anche in questo caso i costi sono alti, ma pure lui ha le caratteristiche ideali per giocare nella nuova Roma di De Rossi. La Roma - con un comunicato - ha voluto ringraziare i suoi tifosi per il record di presenze all’Olimpico in questa stagione. «E grazie ve lo diciamo 1.701.392 volte, tante quante sono state le presenze complessive tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League».