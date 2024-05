Il Manchester United batte 2-1 il Manchester City e vince l'FA Cup: decisivi Garnacho e Mainoo

A Webley il Manchester United conquista l'FA Cup superando 2-1 i cugini del Manchester City. La squadra di Ten Hag vince 2-1 grazie ai gol di Garnacho e Mainoo che mandano ko i campioni d'Inghilterra. Presente anche Sr Alex Ferguson, come un passaggio testimone. Il Manchester United vince la 13esima FA Cup della sua storia.

Manchester United-Manchester City 2-1: la partita

A sorpresa è lo United a trionfare nel pomeriggio di Wembley. I Red Devils partono forte e sbloccano la partita al 30' con Alejandro Garnacho che sfrutta un errore grossolano di Stones e deposita la palla in rete. La squadra di Ten Hag prende entusiasmo e trova anche il secondo gol con Rashford, annullato per fuorigioco. Nessun problema per lo United che continua a spingere e trova il raddoppio, questa volta regolare, con il 19enne Kobbie Mainoo: azione meravigliosa dei Red Devils, deliziata dal tocco di prima di Bruno Fernandes che regala al classe 2005 un gol dal peso specifico enorme.

Manchester City sotto shock. La squadra di Guardiola, fresca di vittoria della Premier League, non riesce a reagire e si sveglia solo nel finale di secondo tempo, trovando il gol che accorcia le distanze con Jeremy Doku al minuto 87.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Troppo tardi per rimettere in piedi una partita iniziata male. I giganti del City non riescono a riacciuffare il match e la coppa è dello United.