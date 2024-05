Mourinho, derby sui social con Fernando Couto: «L'unico laziale che amo»

Quello tra Roma e Lazio è un derby infinito che prosegue anche lontano dal rettangolo verde. Nella serata di sabato ad accendere la fiamma ci ha pensato lo Special One José Mourinho che però ha disteso la rivalità della Capitale postando una foto con una acerrimo rivale giallorosso.

Infatti l'ex allenatore della Roma ha pubblicato una storia Instagram con Fernando Couto, ex difensore della Lazio, campione d'Italia nel 2000 col club biancoceleste. Nella foto ha scritto: «The only laziale i love» ovvero «L'unico laziale che amo», dove si vede il selfie dei due accanto molto sorridenti. Mourinho e Couto sono entrambi portoghesi, di conseguenza il loro legame va al di là del calcio. Tra l'altro i due si sono incrociati anche al Porto quando Mourinho era ancora vice e Couto giocava. Una foto piuttosto eloquente quella postata dallo Special One, ripostata poi dallo stesso Couto sul proprio profilo, con la caption: "Grande Prof".