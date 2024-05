Sabato 25 Maggio 2024, 07:43

Il silenzio della Figc è strategico e attende risposte dall'alto. Il decreto sport è passato ieri in Consiglio dei ministri con il nuovo testo, che toglie alle federazioni di calcio e basket il controllo sui bilanci dei club con la costituzione di un ente terzo. Non è più un’agenzia né un’authority, ma una «Commissione indipendente per la verifica e l’equilibrio economico finanziario delle squadre professionistiche», di cui il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, è orgoglioso: «La soddisfazione vera è quando si riuscirà a misurare l'efficacia di questo nuovo organismo. Le commissioni parlamentari dovranno fare la loro parte, valutare i curricula e poi sarà il rapporto tra questa commissione e la Federcalcio a dare il senso dell'utilità dello strumento per cambiare registro». Abodi non vuol sentir parlare di nomine del governo. Come annunciato, la norma è ispirata alle recenti inchieste, sulla proprietà del Milan e il caso dell’Inter, nello specifico. La Commissione, oltre a verificare la correttezza e congruità dei bilanci, dovrà infatti indicare «le misure correttive e riparatrici» che i club dovranno adottare, le rettifiche da apportare per «neutralizzare gli eventuali effetti economici, finanziari e patrimoniali di specifiche operazioni di natura ordinaria o straordinaria», svolgere «verifiche e ispezioni presso le sedi delle società» e chiedere «chiarimenti, informazioni e documentazione, anche quanto ai soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, che controllano direttamente o indirettamente le società», quindi chi sta spesso dietro i fondi di investimento.

LE TEMPISTICHE

La struttura, prevista dal ministero per lo sport e dal Mef, avrà un presidente e sei componenti, di cui due indicati (su una margherita di cinque) da Figc e Federbasket, altri due saranno invece il presidente del- l’Inps e dell’Agenzia delle entrate (o un loro delegato). La Commissione sarà pagata dal ministero il primo anno, poi costerà 3,5 milioni, ovvero 1,9 a carico delle federazioni e 1,6 milioni a spese delle società, in percentuale sul fatturato. Si partirà dal primo luglio 2025, prima vigeranno ancora Comtec e Covisoc. Ma c’è un quesito: il parere della nuova Commissione arriverà ogni 30 aprile, quando molte squadre non sapranno ancora in quale campionato giocheranno l’anno dopo. Un passaggio, in realtà previsto anche come primo adempimento dal “sistema licenze nazionali” della Figc, che in questo caso però teme tempistiche irrealizzabili, l'assenza di controlli intermedi (per esempio per l’adempimento degli stipendi) e il disallineamento con le norme federali della bozza governativa ufficiosa (manca quella ufficiale con la bollinatura) in suo possesso. Il rapporto con la Commissione sarà regolato da un atto federale, ma Gravina ha scritto di nuovo a Uefa e Fifa per sapere se le nomine governative, così previste, non intacchino comunque l'autonomia dello Sport.

Giovedì il governo ha inviato al Coni la norma andata in pre-consiglio. Non è cambiata di una virgola ieri mattina, ma il testo potrebbe sempre subire qualche modifica prima d'essere inviato al presidente della Repubblica Mattarella per il sigillo definitivo. Nel decreto spazio anche a nuove regole per l’elezione dei presidenti federali oltre il terzo mandato che, in caso di mancata elezione (serve il 66%), non saranno più commissariati dal Coni, ma resteranno in carica fino al nuovo voto. Ulteriore potere sottratto al presidente Malagò, che pure ora si mostra diplomatico: «La storia dirà se questo provvedimento migliorerà il mondo dei campionati professionistici oppure no». Ai posteri l'ardua sentenza per lo sport.