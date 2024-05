Empoli-Roma, dove vederla e le formazioni ufficiali: Aouar e Bove dal 1', Destro in coppia con Cancellieri

Aggiornamenti in evidenza

Al Castellani l'Empoli ospita la Roma e si gioca la salvezza negli ultimi 90 minuti, nel confronto a distanza con Frosinone e Udinese che invece saranno l'una contro l'altra. I giallorossi hanno ormai speranze davvero esigue di andare in Champions come sesti ma devono almeno provare a vincere. Consapevoli che già alle 18, in caso di vittoria dell'Atalanta, non ci sarebbe niente da fare e la squadra di De Rossi dovrebbe accontentarsi dell'Europa League.

Dybala-Baldanzi, staffetta in vista. In otto sono pronti a lasciare Trigoria