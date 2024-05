Roma, niente Champions: l'Atalanta batte il Torino e manda De Rossi in Europa League

Svanisce il sogno Champions League per la Roma. Un'idea che nelle ultime settimane si era fatta sempre più sfumata, in questa ultima giornata di Serie A invece è proprio naufragata a causa della vittoria dell'Atalanta con il Torino. Un 3-0 secco che non ha lasciato scampo ai granata, abbattuti da Scamacca, Lookman e Pasalic. Questo successo ha permesso ai bergamaschi di superare il Bologna e arrivare al quarto posto in classifica.

Roma, De Rossi non crede più nella Champions: «Difficile che l'Atalanta non faccia 3 punti»

Roma in Europa League

Il primo a non credere in un possibile approdo in Champions League era stato lo stesso De Rossi che, nella conferenza stampa prepartita proprio con l'Empoli, aveva dimostrato tutto il suo pragmatismo. «Difficile che l'Atalanta non faccia i punti che gli servono per arrivare sopra il quinto posto». Le parole del tecnico sono risuonate come un monito a chiunque cercasse ancora di aggrapparsi al sogno di tornare a sentire il celebre inno della competizione allo Stadio Olimpico. «Io sono già proiettato su quello che ci serve il prossimo anno per non aspettare incastri e favori per ottenere un obiettivo».

«Se dovesse essere Europa League sarà qualcosa che faremo con molto piacere, è una coppa che mi ricorda la mia infanzia calcistica. Ci potranno essere anche aspetti positivi». Daniele De Rossi ha fatto tornare tutta la piazza giallorossa con i piedi a terra già alla vigilia della 38ª giornata. Una conclusione che ha anticipato il risultato dell'Atalanta che ha concluso il campionato nel migliore dei modi dopo la vittoria dell'Europa League. Sfuma così la Champions, con la Roma che per la quinta stagione di fila non centra l'obiettivo di tornare a giocare tra le grandi di Europa.

E il numero di stagioni senza la competizione sono sei in totale, pensando già alla prossima.