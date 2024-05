Venerdì 24 Maggio 2024, 06:00

Aveva negli occhi la coppa, all’alba della notte dublinese. Medusa di luce e d’argento riflessa nelle pupille. Scolpito in nero e blu contro il chiarore dello stadio, solo andava l’allenatore dell’Atalanta, appena divenuta regina dell’Europa League. Il suo nome, Gian Piero Gasperini. Si rigirava nella mente pensieri e felicità: e certo tornava ai palpiti della partita contro il Bayer Leverkusen, ma pure ripercorreva la strada camminata in una vita dedicata al calcio. Ogni tanto, d’improvviso, un gesto: come di incredulità. Oppure una risata, affiorata dal nulla, o forse dal tutto che si era appena compiuto. Perché - va detto - Gian Piero Gasperini da Grugliasco, in provincia di Torino, a 66 anni ha saputo richiamare la meraviglia dai regni della fantasia, riuscendo a convertire una squadra normale in una squadra di fenomeni. In un simile gesto, a pensarci bene, abita forse tutta la maestria di Gasperini: nell’aver allineato e allestito una serie di campioncini in potenza (molto più che in atto) e aver creato un mondo, l’unico possibile, in cui potessero offrire il meglio. Lookman, Scamacca e De Ketelaere sono i nomi che più restituiscono gli esiti del prodigioso ingegnarsi dell’allenatore. Venivano da percorsi lontani, spesso non esaltanti, e a Bergamo hanno inaugurato una nuova carriera, fidandosi del proprio tecnico. Dopotutto Gasperini dispone di un’infinita tolleranza alla fatica e di una solida cultura del lavoro - il papà Giuseppe era operaio in una fabbrica che produceva freni per le automobili. E, in famiglia, deve aver intuito presto che esiste un nesso fondante tra l’impegno e il risultato, tra l’applicazione e la soddisfazione.

La carriera

Della carriera da calciatore di Gasperini poco richiama l’attenzione. È stato un centrocampista, calcisticamente nato nella Juventus, diventato a seguire un perno del Palermo e del Pescara. Poi, a 36 anni, ha deciso di imprimere una svolta all’andare delle cose; è uscito dal campo e lì, ai bordi, si è seduto: in panchina. Per dieci anni è stato un tecnico delle giovanili della Juve e ha pure conquistato un torneo di Viareggio con la Primavera. Fedele a una certa idea del mestiere - giudicato più scienza che arte - Gasperini assai di rado ha dedicato una sola stagione all’esperienza da tecnico in un club: soltanto all’Inter e al Palermo, navigando tra i fortunali di presidenti e di rose effervescenti. Con Enrico Preziosi e Maurizio Zamparini, ad esempio, ha conosciuto tribolazioni ed esoneri a cadenze regolari: tanto che, in una circostanza, a Palermo sarebbe riuscito a inserire nel contratto perfino una penale in caso di licenziamento. Alle avventure con il Crotone, il Genoa e l’Atalanta sono naturalmente consegnati i momenti più esaltanti della carriera. Si ricordano, tra gli altri, in Calabria una promozione dalla Serie C1 alla B; a Genova una promozione dalla B alla A, un quinto e un sesto posto; infine, a Bergamo, tre terzi posti oltre che un quarto di finale di Champions e, logicamente, l’Europa League di mercoledì sera, il primo trofeo centrato in venti anni di professionismo. Senza dubbio non è inutile annotare che Gasperini abbia indovinato una formula esatta per sognare mantenendo i piedi al terreno. Ha sempre prediletto la difesa a tre, traendo una rivoluzionaria ispirazione dai modelli olandesi degli anni Settanta. Ecco: l’ambiziosa sobrietà piemontese, intrecciata alla genialità olandese e avvitata alla concretezza di Bergamo, ha dato forma a un progetto vincente e verosimilmente irripetibile.

Il futuro

Di una molteplicità di giocatori, come si diceva, ha riscritto il destino - anche il più sfavorevole. Ed è ormai tanto convinto delle proprie capacità demiurgiche da aver accompagnato all’ingaggio un bonus del tre per cento legato alle plusvalenze incassate dall’Atalanta. Milioni e milioni di euro. È il suo futuro ora il nodo che stringe le preoccupazioni dei tifosi e della dirigenza del club. Replicare un’annata d’oro, del resto, è un’impresa proibitiva, specie in Champions League. E otto stagioni, in fondo, possono considerarsi un ciclo risolto e compiuto. Dopo la finale di Dublino, tenuta faticosamente a freno la gioia per la tripletta di Lookman, Gasperini ha provato a delineare il quadro. «Sono un po’ in una situazione in cui tu hai una moglie con dei figli e trovi una donna bellissima. Non so se il paragone regge. Queste cose si devono risolvere in pochissimo», ha spiegato con una similitudine giusto un filo irrituale. Sulla linea dell’orizzonte galleggia così il Napoli e, in lontananza, si intravede anche la Juventus, cui Gasperini deve una larga fetta della propria vita sportiva. Rimanere e godere dei frutti coltivati o lasciarsi tentare e cedere al futuro, ecco il bivio. Gian Piero Gasperini da Grugliasco però conosce bene il passo dello sport, che alterna i successi alle uscite. E, privo di sovrastrutture, dritto va lungo i propri binari, senza badare al paesaggio. D’altronde, mattoncino dopo mattoncino, ha costruito una squadra veloce, solida, talentuosa, in definitiva unica: e l’ha presa per mano, accompagnandola sino alla finale, una sera, sul prato di Dublino. E allora si è seduto sulla panchina, in jeans e maglioncino, e ai suoi ragazzi ha detto, semplice: «Andate a giocare e divertitevi» - così, cinque parole da nulla, come un papà al parco, una domenica mattina.