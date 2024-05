Lunedì 27 Maggio 2024, 08:52 - Ultimo aggiornamento: 09:53

SVILAR 5,5

Salva la porta dal raddoppio in più di un’occasione, non eccezionale sul gol di Niang.

CELIK 5,5

Sta costantemente in avanti, non sempre propone giocate significative. Dà il meglio su una chiusura sotto porta. Poco.

MANCINI 5

Gioca al piccolo troppo e spesso è in affanno. E’ finito un anno pieno di battaglie e qualche soddisfazione. E’ diventato un beniamino dei tifosi, non certo per l’ultima apparizione.

NDICKA 4,5

È una partita nella quale la distrazione è lecita e lui dice subito presente, visto che nei primi minuti in area di rigore si balla, compreso il gol di Cancellieri, sul quale arriva tardi in chiusura. Si fa notare almeno per la precisione fase di costruzione, ma là dietro non è una grande serata. Distratto.

ANGELIÑO 6

Se la Roma lo tenesse, sarebbe cosa buona e giusta. Si è inserito bene, sa giocare al calcio, crossa in maniera continua e precisa (suo l’assist per Aouar), deve un po’ migliorare la fase difensiva (il pasticcio sul gol di Cancellieri è evidente). Quattro mesi positivi.

AOUAR 6

Una cosa l’abbiamo capita: il gol ce l’ha, sotto porta mostra una certa disinvoltura e quello di Empoli è il quarto in giallorosso e tutti in trasferta. Il resto è un punto interrogativo. Stato fisico, tenuta mentale, posizione in campo. Sotto questo aspetto, ieri non benissimo. Chissà se avrà tempo e modo, qui a Roma, di risolvere questi dubbi.

CRISTANTE 5

Lo svarione iniziale è ha spaventato anche il ct Spalletti in tribuna. Poi cresce, segna pure il gol del pareggio ma gli viene annullato per un fuorigioco millimetrico. Alterna buoni recuperi a svarioni figli della stanchezza e della mancanza di lucidità. Non bene.

BOVE 6

Il dinamismo non manca, è ovunque. Non sempre con lucidità.

DYBALA 5

Non è nella sua miglior versione, del resto non ci si poteva aspettare il guizzo dei tempi migliori. Vive di spunti, che non sono molti.

ZALEWSKI 6

Parte bene, mettendo qualche buon pallone dentro l’area e calciando pericolosamente in porta.

ABRAHAM 5

Non fa in tempo, in queste ultime partite, a dimostrare di essere tornato ai livelli del primo anno. Sbaglia qualche movimento in area, si mangia un gol (che segna invece Cristante ma poi gli verrà annullato). La Roma deve puntare su di lui, Tammy ci dovrà mettere un po’ (tanto) di più.

PELLEGRINI 6

Prova a dare la scossa, va al minimo.

AZMOUN 5

Sbaglia negli ultimi metri.

EL SHAARAWY 5,5

Segna anche un gol, ma era in fuorigioco. Anche lui, tra quelli che non ne ha più, specie nella testa.

JOAO COSTA NG

In campo solo nei minuti finali, il tempo di osservare il gol di Niang e prendere un giallo.

DE ROSSI 6

Chiude con una sconfitta, la squadra non aveva più nulla da chiedere. Il percorso è stato entusiasmante per larghi tratti, il finale è un po’ più malinconico. Ma il tempo è dalla sua parte

MASSA 6

La partita non presenta grosse criticità, è sempre vicino all’azione e l’ammonizione in avvio a Gyasi indirizza il match anche sotto l’aspetto disciplinare. Grazie al Var annulla il gol a Cristante