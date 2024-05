Gino Cecchettin: «Nessun rancore ma è difficile perdonare»

“Non porto rancore, non porto rabbia, però mi risulta difficile pensare al perdono, ho dei limiti anche io. Ho scambiato dei messaggi con i genitori di Filippo in occasione delle festività. Io non posso giudicarli, e non posso avercela con loro”. Lo ha dichiarato Gino Cecchettin, il padre di Giulia la ragazza vittima di femminicidio, ospite a Sky TG24 Live In Milano.