Mercoledì 22 Maggio 2024, 06:00

Il calcio, si sa, è sempre uno sliding doors: chissà cosa sarebbe stato se Castellanos non avesse sciupato la ripartenza del raddoppio, subito prima del pareggio nerazzurro. Lo scopriremo fra stasera, e forse il 2 giugno, quanto sarà grande il rimorso: nel caso in cui l'Atalanta dovesse vincere l'Europa League e classificarsi (dopo il recupero con la Fiorentina) al quinto posto, diventerebbe valido il sesto per la qualificazione Champions. Nell’ultima giornata la Lazio non può più raggiungerlo. Perché a +4, in virtù dell'ultimo derby perso (all'andata è finito 0-0), c'è solo la Roma a sperare in un regalo dall'alto. Dopo esser finiti nelle ultime quattro stagioni sopra i cugini giallorossi, i tifosi biancocelesti sono furiosi anche per l'impossibilità dell'ultimo sorpasso sul gong. La rabbia si sta scatenando contro Castellanos e quel 2-0 divorato: «Non segna nemmeno a porta vuota, ormai è appurato», il tam-tam fra social e radio. Occhio però a commettere vecchi errori o a esprimere certi giudizi del passato. Non è servito da insegnamento, si diceva lo stesso di Caicedo, divenuto poi un beniamino - con 33 gol e 15 assist tutti decisivi - e ancor oggi rimpianto.

LE SIMILITUDINI

Non sappiamo se la storia si ripeterà, ma c'è una strana coincidenza del destino: Felipao segnò sei gol stagionali nell'anno del suo debutto, esattamente quanti Castellanos a oggi, in attesa dell'ultimo appuntamento col Sassuolo. Il risentimento può trasformarsi in pentimento, San Siro diventare Crotone, sei anni dopo. Il 13 maggio 2018, i biancocelesti non andarono oltre il 2-2 perché Caicedo fallì il match point Champions con un azzardato scavetto finito alto. Piovvero critiche, c'era chi non voleva più vederlo con la maglia della Lazio. Praticamente, l'ecuadoregno visse quello che oggi sta vivendo Castellanos. E pensare che domenica il Taty aveva iniziato col piglio giusto, pronti via sfornato un eurogol all'angolino, annullato dal check per un fuorigioco millimetrico. Per carità, poteva far meglio su un assist al bacio di Kamada, e poi ancora sul contropiede in cui doveva passare la palla a Guendouzi (tutto solo) o tagliare la strada a Pavard all'inseguimento. Quell'episodio oltretutto rimane molto dubbio: il difensore nerazzurro tocca il pallone, ma poi anche il piede destro dell'argentino, senza che il Var intervenga a rivederlo.

LE STRATEGIE

«Puntiamo ancora su Castellanos», le parole recenti del ds Fabiani, a difesa del suo acquisto. Tecnica indiscussa come Caicedo, manca il fiuto che Felipao sviluppò dopo nei minuti di recupero. L'argentino paga quell'etichetta di “fenomeno” attribuitagli da Lotito e non ancora confermata dal campo. C'è una magra consolazione per la Lazio: la scarsa vena sotto porta non farà scattare i 4 milioni di bonus, restano solo i 15 milioni del cartellino a bilancio. «Con Immobile in fase calante da un biennio e nessuna certezza sul Taty – l'appello di tanti - va preso un altro titolare per il prossimo anno». Il club non risponde ufficialmente, ma sotto traccia parla il mercato. La mossa in anticipo con i 20 milioni preventivati dall'Europa League (già domani potrebbe essere matematica con la Fiorentina ko) per risolvere l’ormai atavico problema del gol. La priorità è l’attacco: Tchaouna è il sostituto di Felipe Anderson, Dia è il centravanti inserito nel pacchetto con la Salernitana, purché a breve si convinca sulla via di Formello. Fra le alternative principali restano il greco Ioannidis e Pohjanpalo. Se arrivasse una ”prima” punta, Castellanos potrebbe davvero diventare il nuovo Caicedo.