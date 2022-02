Roma, addio a Morgan De Sanctis: «Era il momento di lasciare». Risolto consensualmente il contratto

La Roma e Morgan De Sanctis si sperano. Ad annunciarlo è il club con un comunicato apparso sul profilo sito: «L’AS Roma e Morgan De Sanctis comunicano di aver risolto consensualmente il proprio rapporto di lavoro. Il Club augura a Morgan il meglio per il futuro». De Sanctis nell'ultimo anno e mezzo in cui si è insediata la famiglia Friedkin si è sentito depotenziato e ha preferito salutare la Roma per coltivare le sue ambizioni di direttore sportivo: «Ho ritenuto fosse giunto il momento di uscire dal Club, ma nel mio cuore la Roma occuperà sempre un posto speciale», detto De Sanctis. «Ho vissuto visceralmente la Roma sin dalla prima stagione da calciatore giallorosso e oggi voglio ringraziare tutti coloro che hanno accompagnato il mio percorso in Società, dentro e fuori dal campo: rivolgo per questo un pensiero ai tifosi, alle proprietà, ai dirigenti, ai dipendenti, agli allenatori, agli staff tecnici e ai calciatori con cui ho avuto il privilegio di vivere questa esperienza». La società ha ringraziato del suo operato attraverso il general manager Tiago Pinto: «Desidero ringraziare Morgan per il prezioso contributo che ha dato al Club e gli auguro le migliori fortune per il futuro dal punto di vista umano e lavorativo. Sono certo che la Roma continuerà a beneficiare del lavoro impostato da Morgan nei propri ambiti di competenza».

APPROFONDIMENTI SERIE A La Roma torna al successo al 99': Abraham dal dischetto... IL PERSONAGGIO La panchina, i like, il rigore procurato: Zaniolo fa tendenza. E...

Chi è Morgan De Sanctis?

Margan De Sanctis è un ex portiere che ha concluso la sua carriera da calciatore nel Monaco nel 2017. Successivamente nell’estate dello stesso anno ha assunto il ruolo di team manager in giallorosso. Contestualmente ha superato il corso speciale per allenatori UEFA, che lo ha abilitato all'allenamento di tutte le formazioni giovanili, alle prime squadre fino alla Serie C e alla posizione di allenatore in seconda in Serie B e Serie A. A dicembre 2018 ha superato l’esame di direttore sportivo e nell’estate 2020 ha sostituito provvisoriamente Gianluca Petrachi. Nell’estate del 2021 diventa vice di Tiago Pinto e si è occupato principalmente dei contratti dei giovani calciatori del vivaio. La notte del 6 gennaio 2021 ha avuto un grave incidente automobilistico che gli causato fratture multiple e l'asportazione della milza.