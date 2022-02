Diretta Spezia-Roma 0-0, Pellegrini a giro non trova la porta ma era in fuorigioco

La Roma cerca a La Spezia l'antidoto contro la pareggite da campionato (tre di fila in altrettanti match) per rilanciare le proprie ambizioni europee e scrollarsi di dosso i problemi delle ultime settimane. La squadra di Mourinho - che sconta oggi la prima delle due giornate di squalifica, in panchina andrà Foti - fa visita ai liguri di Motta, bravi a uscire dai bassifondi della classifica ma intenzionati a cercare punti preziosi dopo due k.o. di fila. Il tecnico dei bianconeri si affida all'ex Verde, con Nzola e Gyasi a dargli manforte in attacco. Giallorossi senza Oliveira e Felix: Veretout dal 1', davanti Mkhitaryan e Pellegrini a supporto di Abraham.

Primo tempo

32' Conclusione a giro di Pellegrini che però non trova lo specchio della porta: l'arbitro aveva comunque fermato tutto per fuorigioco

27' Fase di stallo del match, con i giallorossi che ora hanno abbassato il ritmo di gioco

17' PALO DELLA ROMA! Pellegrini cerca la soluzione dalla lunga distanza trovando però il legno, palla che torna sui piedi di Abraham ma Provedel si oppone e salva in corner

16' Occasione Spezia: Verde fa tutto da solo ma il suo sinistro finisce alto di poco

12' Problema muscolare per Sala, al suo posto entra Maggiore

7' Tentativo di prima di Lorenzo Pellegrini dal limite dell'area, destro largo non di molto

3' Prima occasione per la Roma: colpo di testa di Mancini, Provedel con un gran riflesso si oppone

1' Comincia il match

Spezia-Roma, le formazioni ufficiali

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Nikolaou, Erlic, Reca; Sala (12' Maggiore), Kiwior, Bastoni; Verde, Nzola, Agudelo. A disp.: Zoet, Zovko, Bourabia, Kovalenko, Gyasi, Hristov, Ferrer, Antiste, Ngouiamba, Strelec, Bertola. All.: Motta

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Veretout, Zalewski; Mkhitaryan, Pellegrini; Abraham. A disp.: Fuzato, Boer, Ibanez, Maitland-Niles, Keramitsis, Bove, Vina, Volpato, El Shaarawy, Carles Perez, Zaniolo, Shomurodov. All.: Mourinho (in panchina Foti)

ARBITRO: Fabbri di Ravenna

AMMONITI: Agudelo (S)

Dove vederla in tv e diretta streaming

Spezia-Roma di campionato, in programma alle ore 18.05 allo Stadio "Picco" di La Spezia, sarà trasmessa in live tv e streaming esclusiva su Dazn. La diretta testuale della gara sarà disponibile sul sito del Messaggero.