De Rossi: «Nessuno verrà preservato con il Bayer Leverkusen. Valuterò le condizioni di Dybala»

EMBED





Il tecnico della Roma alla vigilia della semifinale di ritorno di Europa League: «Nessuno verrà preservato in vista di Bergamo. Le valutazioni che faremo saranno con i calciatori, i dottori, lo staff sanitario, ma non in vista di Bergamo. Dobbiamo valutare bene come sta lui, che prestazione mi può fornire. Sono solo passati un paio di giorni. Non farò valutazioni in vista di domenica, questa partita non possiamo sottovalutarla. Ne voglio parlare bene con lui e con il dottore e qualche altra cosa non voglio dirla».