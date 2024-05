Roma, Svilar: «Del Leverkusen mi preoccupa la velocità. Sono forti, ma noi faremo il massimo»

Mile Svilar si sta imponendo in Serie A grazie alle sue prestazioni e sta attirando anche l’attenzione di alcuni club esteri. Prima di pensare al futuro, però, c’è il Bayer Leverkusen da battere: «Mi preoccupa la loro velocità, è una squadra forte come abbiamo visto ed è pure una squadra con giocatori che stanno da tanto tempo insieme. L’allenatore è qua da un anno e mezzo e si conoscono meglio». Ecco la conferenza stampa integrale di Mile Svilar alla vigilia di Bayer Leverkusen-Roma.

La conferenza di Svilar

A gennaio quando è cominciata la sua escalation immaginava di trovarsi qui?

«No.

Dopo tanti mesi a non giocare, ho fatto il mio lavoro come tutti. Sta andando bene, domani vogliamo fare una grande partita come squadra. Tutti insieme».

Come sta vivendo questo momento della carriera?

«Non te lo aspetti, lavori per questo, il momento è arrivato grazie al mister. Sono felice, non penso solo alle prestazioni individuali, voglio vincere con la squadra».

Il fatto che in difesa cambiano spesso gli interpreti, le cambia qualcosa nella strategia di gara?

«Io faccio quello che il mister chiede nel miglior modo possibile. Servono allenamenti, partite e stare tanto tempo insieme. Stiamo facendo un lavoro buono dietro, ma dobbiamo migliorare».

Ha studiato i rigoristi del Bayer Leverkusen?

«Sì, già li ho visti la settimana scorsa, se dovesse accadere durante la partita. Non si mai».

Qual è l’aspetto che preoccupa di più del Bayer?

«La velocità, è una squadra forte come abbiamo visto ed è pure una squadra con giocatori che stanno da tanto tempo insieme. L’allenatore è qua da un anno e mezzo e si conoscono meglio. È una squadra molto forte, non perde da 47 partite ma noi proveremo a fare il massimo».