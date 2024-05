De Rossi: «Mi fido della mia squadra. Possiamo ribaltare il risultato contro il Bayer Leverkusen»

Il tecnico della Roma alla viglia della semifinale di Europa League: «Ogni tanto preparo qualcosa, ogni tanto vado a braccio. A quella squadra ho detto da capitano che mi fidavo in quanto compagni e posso dire lo stesso anche a loro. Mi fido di loro, a volte basta a volte no, ma so che faremo la partita giusta per fare una piccola impresa. Quella era in casa, eravamo talmente tanto spacciati che la potevamo prendere a cuor leggero per trasformarla da impossibile a possibile. Quelli erano considerati dei marziani, il Bayer è fortissimo. Noi abbiamo le carte in regola per ricreare quell’atmosfera, siamo pronti a fare una partita vera e riaprire la questione».