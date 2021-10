Lunedì 11 Ottobre 2021, 01:13 - Ultimo aggiornamento: 08:41

Rivoluzione o piccoli ritocchi. Durante la sosta, Sarri ha avuto modo di riflettere e anche pensare di cambiare in vista dell’Inter. Per il momento sono solo idee. Sono quattro le posizioni in ballo, otto giocatori che potrebbero essere in corsa per veder invertite le rispettive posizioni. Si parte dalla porta con Strakosha e Reina, col secondo ancora in vantaggio, ma non più sicuro del posto come prima. Al centro della difesa, vista l’assenza per squalifica di Acerbi, ci potrebbe essere la corsa tra Patric e Radu, ma con lo spagnolo in netto vantaggio.

Il romeno, mai considerato dall’allenatore in queste prime nove gare tra campionato e coppa, potrebbe entrare in ballo per l’esperienza. Difficile, ma non impossibile. Più verosimile il ballottaggio tra Cataldi e Leiva perché il primo, ogni volta che gioca, si mette in evidenza per la qualità. Tra i due potrebbe esserci una corsa fino all’ultimo, anche se allo stato attuale, il brasiliano è leggermente favorito. Da non trascurare la concorrenza tra Marusic e Lazzari, col primo che sembra aver preso la titolarità, ma con l’Inter tutto potrebbe essere di nuovo messo in discussione. Infine, considerata la forza dei nerazzurri, occhio a sorprese in mezzo tra Luis Alberto e Milinkovic, con uno tra Basic e Akpa-Apro pronti ad approfittarne, ma questa sembra essere più difficile come competizione.