Verona-Lazio, le probabili formazioni: Correa spalla di Immobile, Acerbi ko

La Lazio, fresca di ritorno in Champions, cerca punti a Verona per chiudere il campionato il più avanti possibile in classifica. Inzaghi potrebbe concedere una chance dall'inizio a Correa, reduce dall'infortunio, facendo rifiatare l'evanescente Caicedo di questo periodo. Acerbi è ai box e potrebbe restarci fino alla fine della stagione, fermo anche Marusic, così Patric avanza in mediana per sostituire lo squalificato Lazzari. Nel Verona il ballottaggio è più che altro davanti dove Di Carmine e Salcedo si giocano il posto da prima punta.(3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Empereur; Faraoni, Veloso, Amrabat, Lazovic; Zaccagni, Pessina; Di Carmine. All. Juric.(3-5-2): Strakosha; Bastos, Luiz Felipe, Radu; Patric, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Djavan Anderson; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi.