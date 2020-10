Live Lazio-Bologna dalle 20:45 diretta: formazioni ufficiali, ritorna Immobile, Mihajlovic si affida a Palacio

Dopo la notte magica in Champions League, la Lazio torna in campo stasera, all'Olimpico, per affrontare il Bologna. Inzaghi contro Mihajlovic, due ex compagni di squadra che si sfideranno in una partita che mette in palio punti pesanti. Soprattutto per i biancocelesti, che devono rimediare alla sconfitta di sabato scorso contro la Sampdoria. Ci sarà per ovvi motivi un po' di turnover: si scende in campo ogni tre giorni e bisogna mettere mano a tutta la rosa, anche se così profonda non è per Inzaghi, che tra infortuni e mercato, deve fare i conti con i soliti problemi di poca abbondanza. Dalle ultime indicazioni probabile maglia da titolare per Akpa Akpro, l'eroe della serata col Borussia Dortmund. In porta spazio a Reina mentre si rivede tra i convocati anche Lazzari, che però partirà dalla panchina. Turno di riposo per Milinkovic-Savic, nemmeno convocato da Inzaghi. E nelle turnazioni potrebbe rientrare anche Luiz Felipe per fare spazio a Hoedt. Torna in campionato anche Immobile che ha scontato la squalifica. Al suo fianco ci sarà Correa.

DOVE VEDERLA: La partita sarà trasmessa su Dazn 1 a partire dalle 20:45.

PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, Akpa Akpro, Leiva, Luis Alberto, Fares; Immobile, Correa. All.: Inzaghi.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Sansone, Palacio. All.: Mihajlovic.

ARBITRO: Irrati di Pistoia.

